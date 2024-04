Piden indígenas seris a Claudia Sheinbaum educación para sus jóvenes

En la plaza Emiliana de Zubeldia en Hermosillo, Sonora, cientos personas esperan bajo un sol que da tregua la llegada de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), unos buscan una fotografía con la abanderada o un autógrafo en el libro que cuenta su vida, otros más entregarle las peticiones de toda un comunidad que aún ven deudas en la actual administración federal.

Una vez que llega al lugar, las vallas de metal no evitan que la gente se abalance sobre la candidata que ofrece continuidad al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador para abrazarla. Ella avanza y a mitad de camino la esperan un grupo de mujeres triquis y autoridades seris para entregarle un pliego petitorio en el que solicitan educación para sus jóvenes que quieren salir de la pobreza.

En su visita a la capital del estado que gobierna el morenista Alfonso Durazo, entidad que antes fue bastión del PRI, Claudia Sheinbaum hace diversas promesas: garantizar el abasto de agua en un estado que tiene sed e instalar paneles solares en los domicilios para disminuir los costos por aire acondicionado que es indispensable en esta región, así también recibe propuestas.

Elecciones 2024 Sonora mantendrá proyectos para gestión hidráulica y energética: Claudia Sheinbaum

Gabriel Robles, Gobernador de Bienes Comunales del Pueblo Seri, dijo que la primera barrera que enfrentan los jóvenes de su pueblo y también triquis —originarios de Oaxaca pero que han migrado a Sonora para trabajar— es la falta de universidades en Puntua Chueca, comunidad ubicada a más de 100 kilómetros de la plaza que visitó este sábado Claudia Sheinbaum para ganar votos el 2 de junio y convertirse en la próxima presidenta del país.

El gobernador indígena explicó que los jóvenes que deciden salir de Punta Chueca e ir a Hermosillo a estudiar la universidad, en muchas ocasiones la abandonan porque no tienen donde dormir en la capital; ante esa situación, el pueblo seri pidió formalmente una casa del estudiante para que la deserción escolar no continúe.

Aquí tenemos a muchos jóvenes que están estudiando en la capital de Sonora, hay veces que se regresan porque no tienen donde quedarse, no tienen lugar para descansar, para hacer tarea y entonces nosotros pidiendo una casa del estudiante aquí en Hermosillo para que estos muchachos no estén batallando el año que vienedijo en entrevista con El Sol de México.

Gabriel Robles reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido diversos programas para ayudarlos, entre ellos el Plan de Justicia Seri, sin embargo, dijo que garantizar la educación de los jóvenes sigue siendo una materia pendiente.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Para estar mejor necesitamos educación, que nos den escuelas bien para que la gente esté bien, para que los jóvenes puedan trabajar en una oficina, en un laboratorio, ser maestros o abogados. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro pueblo, educación, eso es lo que le pedimos al gobierno federal", dijo.

Claudia Sheinbaum durante mitin en Sonora. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Este pueblo también se enfrenta a la extinción de su lengua, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sólo 723 personas hablan Seri, por lo que otra demanda es una escuela en la que se enseñe el idioma y este no desaparezca.

"Nosotros estamos pidiendo, aparte de eso, una escuela tradicional para el Pueblo para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños no pierdan la costumbre de la lengua materna del pueblo, eso estamos pidiendo", dijo.

Claudia Sheinbaum durante mitin en Sonora. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Agregó que, en caso de resultar ganadora, buscarán reunirse con Claudia Sheinbaum para plantearle más acciones que el pueblo seri necesita.