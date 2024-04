Xóchitl Gálvez invita a Zaldívar a rendir cuentas sobre sus supuestas denuncias

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, señaló que el exministro Arturo Saldívar fue autor de que se persiguiera por denuncia anónima a 287 personas y y sobre algunos otros casos de interés del actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior ante la declaración del exministro Arturo Zaldívar y del partido de Morena de solicitar juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Norma Piña.

“Yo creo más bien que el ministro Zaldívar tiene que explicar ante los mexicanos por qué está pasando lo que está pasando y Claudia Sheinbaum debería de exigir que se investigue bien. Hay ministros que con nombre y apellido que están denunciando a magistrados, hay magistrados con nombre y apellido que están denunciando al ministro de cosas que a ellos le consta que fueron presionados”.

Agregó: “Yo le recomendé un libro que se llama traición en el Palacio de Hernán Gómez que escribió hace como un año, donde ya se documenta los cochupos, tráfico de influencias en ese entonces yo lo leí dejaban ver ahí compongas complicadas con despachos de abogados, con después que el propio presidente aclaró”.

Indicó que en la política hay de todo y el exministro y presidente de la SCJN “tiene la piel sensible”, quien debe de denunciar para que se realicen las investigaciones correspondientes.

De visita por Jalisco, la candidata comentó que presentó una denuncia por los espectaculares que invitan al voto diferenciado en donde aparece la imagen de Pablo Lemus candidato al Gobierno de Jalisco por Movimiento Ciudadano.

Xóchitl Gálvez refrendó su apoyo a Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco. Foto: David Tamayo / El Occidental

Previo al encuentro con "Mujeres Xingonas” y con las candidaturas de la alianza PRI, PAN y PRD en Jalisco, en entrevista con los medios de comunicación local y nacional, Xóchilt Gálvez indicó que su equipo de campaña no forma parte del dicho financiamiento: “Parece que hay para Claudia, parece que hay para mí, parece que hay nombre y apellido de quién los pone yo no estoy detrás de estos espectaculares. “Nosotros ya pusimos una denuncia que no tenemos nada que ver con esos espectaculares”.

Durante el encuentro con los medios de comunicación y con las "Mujeres Xingonas” en Expo Ganadera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la candidata se refirió sobre temas locales en materia de seguridad, del campo y de salud.

“Vean la situación que está viviendo el campo, vean a los productores de leche les quieren pagar a $3 pesos su leche este gobierno abandonó el campo, vean a sequía que están viviendo y la falta de atención del gobierno en el tema del agua, vean el abandono la salud vean el abandono de la seguridad pública aquí el lugar donde más personas aparecen eso es lo que yo quiero que los jaliscienses reaccionen”.

La candidata lamentó el asesinato de 28 candidatas y candidatos de diferentes partidos políticos en el país durante el actual proceso electoral.

“Claro que hay crisis de seguridad en todo el país el presidente abandonó a Jalisco a su suerte”.

La candidata Xóchitl Gálvez se reunió con "Mujeres Xingonas” y con las y los candidatos de la alianza PRI, PAN y PRD como con la candidata al Gobierno de Jalisco Laura Haro en Expo Ganadera en San Pedro Tlaquepaque.

Nota publicada en El Occidental