Bajaría el PIB en más del 12%: Patricia Terrazas

Cuauhtémoc, Chih.- “A MORENA no le interesan los estímulos fiscales, ni en el sector primario, ni en el económico, simplemente no les interesa. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) lo dijo y con muchísima claridad que si tenían que cerrar que se cerrara y que si tenía que correr gente que se corriera y que sí se tenían que ir de México que se fueran”, expresó la diputada federal, Patricia Terrazas Baca, quien expresó que esperan la propuesta de paquete fiscal de la federación en los primeros días de septiembre, pero dudan que haya una oferta de ayuda al sector productivo.

La diputada explicó que, por ahora, se analizan los números en cuanto a reasignaciones presupuestales por parte del gobierno federal, detectando que un 35 por ciento de la partida asignada a salud, no ha sido ejercido, “imagínate que se han destinado menos recurso que en 2019, cuando no había pandemia”.

En otros renglones como el presupuesto del agua, dadas las condiciones actuales en Chihuahua, se le quitó y no se ha reasignado, casi mil millones de pesos, “te podría hablar de todas las asignaciones y reasignaciones, pero sí, andamos muy mal, sobre todo en temas torales como salud, educación, el agua y la producción”, comentó la diputada quien forma parte de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión.

Informó que el 8 de septiembre se les entregará el paquete económico 2021, el cual es muy importante por las repercusiones que tendrá, “el 2021 es electoral, cambia la composición de la cámara. Será un año atípico, los ingresos petroleros dependerán de la economía mundial y México aún depende mucho del petróleo”, explicó la legisladora.

Luego de haber registrado una pérdida de un millón y medio de empleos, que pudieran ser muchos más, derivado de la pandemia, los ingresos tributarios caerán, estiman entre un 36 a 38 por ciento, con un estimado de caída en el Producto Interno Bruto del 12 por ciento, qué le quedará al país, cuestionó Patricia Terrazas.

Se habla de 700 mil millones de pesos, que constituyen las reservas federales del país, sin embargo, al utilizarlas se traducen en deuda, pero, además, algo que se puede advertir es que la deuda sigue creciendo, “hablamos de muchas cosas en las mañaneras, pero la realidad es que nos están hablando de otra realidad”.

Para el Estado, dijo Terrazas Baca, el panorama significa ya un recorte federal por lo menos en mil millones de pesos de las participaciones en este 2020, pero para el 2021, será una limítate pues es dinero que se deja de invertir en escuelas, obras de interés social, medicinas, servicios públicos y diversas necesidades para Chihuahua, como el empleo.

“Sí estamos en una situación muy complicada para el país y nos preguntamos en qué nos vamos a gastar el dinero de los mexicanos, si el presidente no escucha a los mexicanos”, afirmó.

Sobre la percepción por parte del resto de los diputados, en específico de la fracción de MORENA que tiene mayoría en la cámara, respondió que simplemente, han estado ausentes.

“Estamos trabajando con lo que a nosotros nos corresponde y haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pero a los de Morena no se les ve ¿o tu los has visto? a los de MORENA no se les ve y yo también espero que no se les vea en el 21, porque no tienen cara para salir a pedir nada”, concluyó la diputada.

