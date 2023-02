Día de San Valentín: Comerciantes de flores esperan que incrementen sus ventas

El día de mañana se celebra en distintas partes del mundo el 14 de febrero, día del amor y la amistad, en la ciudad, comerciantes de flores señalan una temporada de ventas más floja que otros años, algunos apuntan a que “ya no hay romanticismo”, otros lo atribuyen al aumento de precios así como a la disminución del poder adquisitivo de la gente, señalando que las flores en general pasan a segundo plano, como regalo en estas fechas.

Con motivo de la celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, los negocios de diversos giros en la ciudad alistan sus productos para ofrecerlos a los consumidores, en ese sentido propietarios de florerías, uno de los productos que se esperaría son de los más demandados en estas fechas declararon acerca de sus expectativas de ventas, así como la forma en que este día impacta en sus ganancias y finalmente de como ha ido de momento la transacción de flores con motivo del antes citado día.

Algunas florerías de la ciudad fueron quienes aceptaron una entrevista con este medio, prefiriendo que se omitan sus nombres por cierto temor ante el ambiente de inseguridad en la ciudad, donde han ocurrido casi un homicidio por día desde que arrancó el mes, los comerciantes a cargo de estos negocios señalaron los precios de sus productos, en especial arreglos florales de rosas, los más solicitados, con precios que pueden variar desde los 35 por una sola rosa, hasta el presupuesto que el cliente tenga en mente, poniendo una comerciante el ejemplo de un arreglo floral consistente en 100 rosas por 2500 pesos mexicanos.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Si bien el anterior era hasta el momento de la entrevista el encargo más caro que la florista recibió, a un día de que se festeje el 14 de febrero, señaló que no es el más vistoso que alguna vez haya realizado, alcanzando hasta los 5 o 6 mil en ocasiones anteriores.

“Esperamos que se mejore”, declaró otra mujer también dedicada a la floristería en Chihuahua, apuntando a que en días pasados no ha habido gente acudiendo a su local “ojalá que en la tarde salga un poco más de gente a comprar sus regalos”, declaró la mujer a un día de la celebración, agregando además que en otros años las ventas eran mucho mejores, sobre todo en estas fechas “en otros años sí, van como dos o tres años que no (refiriéndose al repunte de ventas de flores), la gente está muy gastada, ya no piensa en flores.

Otro propietario de un establecimiento con un giro idéntico al anterior, florería, señaló que es muy variable la situación de la venta, de igual manera enfatizando en su esperanza en que la misma repunte.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Algo en lo que al menos 3 comerciantes coincidieron es que “ahorita está muy cara la flor”, es por ello que los comerciantes se ven obligados a subir sus precios, además que como una comerciante señaló “ya no es como antes, no hay mucho romanticismo”.

De igual manera el fenómeno de las ventas bajas ha afectado a locales del centro de la ciudad, dedicados a la venta de joyería y ropa, sin embargo no todos reportaron la misma situación pues por ejemplo el sábado pasado, En La Principal, joyería ubicada en la calle Libertad, mejor conocida como la liber, señalaron un repunte en la venta sobre todo de argollas de matrimonio, así como de anillos de compromiso.

Así mismo en la Plaza de la Joyería en el mismo sector de la Zona Centro apuntan a un movimiento mas fluido con motivo del 14 de febrero; entre los artículos más vendidos están los relojes tanto de dama como para caballero, así como aretes y collares.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, declararon encargados de la joyería La Nacional, que las ventas no han sido las más favorables considerando la temporada y comparándola con la misma del año pasado, cuando desde incluso antes de que llegara la fecha había mayores ventas.