¡Que no te estafen! Sigue estas 10 recomendaciones para tus vacaciones de Semana Santa

Emiten 10 recomendaciones para prevenir fraudes estas vacaciones de Semana Santa; la Condusef considera que la elaboración de un presupuesto es fundamental para conocer la cantidad estimada que se planea gastar y no sobrepasarla.

Para el periodo vacacional de Semana Santa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), emitió recomendaciones para evitar poner en riesgo los patrimonios familiares.

Dependiendo del sitio donde se quiera viajar, se recomendó elaborar un presupuesto que permita conocer la cantidad de recursos que se pueden gastar para no sobrepasar la capacidad de inversión.

La dependencia federal expuso que las personas que viajarán en su propio vehículo, deben de checar las coberturas de vencimiento de seguros antes de partir a los lugares de destino, con el fin de evitar gastos monetarios mayores.

También se recomendó que, al momento de pagar, no se deben de perder de vista las tarjetas de crédito o débito, esto con el fin de prevenir clonaciones de tarjeta o cargos no reconocidos durante los viajes. Además, la Condusef hizo el llamado para no dar "tarjetazos", si no se tiene la certeza de que se cuenta la capacidad para cubrir los respectivos pagos más adelante.

También se recomienda ubicar los cajeros del banco en el que se tenga registrado el documento para retirar efectivo, lo anterior para prevenir las comisiones y gastos adicionales por disponer de dinero.

Otra de las recomendaciones fue que la población acuda a los cajeros automáticos que estén ubicados dentro de las plazas comerciales. También se sugirió hacer una lista de los teléfonos de emergencia del banco, en caso de robo o extravío de tu tarjeta.

Se aconsejó utilizar la tarjeta de crédito, cuya fecha de corte haya pasado recientemente, así el plazo de financiamiento sin intereses será mayor. Se dijo que es bueno verificar que la cantidad por la que se vaya a firmar sea la correcta. También es recomendable guardar todos tus baucheres para cualquier aclaración.

Si te ofrecen grandes descuentos en viajes o tiempos compartidos, asegúrate de que la empresa esté formalmente constituida y te hable con la verdad, antes de contratar o proporcionar los datos de tus tarjetas.

