Estiman bares incremento de hasta el 25 % en ventas por Super Bowl: Unión de Empresarios

El representante de la Unión de Empresarios de Alimentos y Bebidas en Chihuahua, Mauricio Gutiérrez Maure, notificó que establecimientos como bares estiman un alza de entre el 20 y 25% en sus ventas para el evento del Super bowl.

“Nuestras expectativas son altas: no ha habido Super Bowl que no hayamos estados llenos, ya sea durante el partido o después de juego cuando la gente sale a convivir y a buscar un lugar de esparcimiento”, señaló.

Ante ello, el entrevistado destacó que era un hecho que este domingo habría “casa llena” en la mayoría de los negocios del giro en esta ciudad de Chihuahua, calculando un aumento en ventas de hasta el 25 por ciento.

Eventos como estos representan un aliciente para dichos establecimientos que se preparan con anticipación para poder atender la demanda de clientes que eligen el lugar de su preferencia para disfrutar del partido final.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Con tiempo de anticipación, dichos sitios realizan acciones de promoción para invitar a los aficionados; inclusive, prometen descuentos y sorpresas para este evento que es esperado por muchos.

De hecho, hay negocios que se inclinan totalmente por alguno de los dos equipos, y evitan recibir a consumidores del bando contrario.

Aunque también hay quienes prefieren hacer una reunión en casa con familiares y amigos, por lo que desde temprana hora de este domingo 11 de febrero salieron a los supermercados en busca de lo necesario.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

No obstante, el clima no está resultando de lo más agradable por lo que aquellos que planearon su evento al aire libre, están reconsiderando preparar los alimentos al interior de sus viviendas o mejor acudir a un restaurante, restaurante-bar, o bar; aunque no resulta tan sencillo porque muchos ya cuentan con reservaciones al 100 por ciento.