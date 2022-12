Excesivo aumento del 20% al salario mínimo: Empresarios chihuahuenses

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, Federico Baeza Mares, manifestó que no existen las condiciones económicas para que las micro y pequeñas empresas puedan absorben un alza del 20 al salario mínimo.

“El sector no está de acuerdo con este aumento, no hay las condiciones, derivado de que las micro y pequeñas empresas no pudieran cubrir: quizá sí el 20% del mínimo, pero los costos del Instituto de Seguro Social (IMSS), del Impuesto sobre Nómina, y de lo derivado de las primas vacacionales, será un costo muy gravoso para dichas empresas”, declaró.

El entrevistado dijo entender que el sueldo de los colaboradores es bajo y que debe de aumentar, pero refirió que en este momento se debe ver por las empresas, derivado de la situación economía que impera.

“Los líderes empresariales no estamos de acuerdo con un incremento tan elevado; creemos que la posición del presidente del CCE Nacional no es la correcta, porque no hay las condiciones en el país para lograr este aumento, no hay el crecimiento económico, el dinamismo económico, la tasa de interés, las condiciones en definitiva para un aumento de este calado”, reiteró.

Recordó que desde el CCE en Chihuahua, había propuesto hacer los aumentos de manera paulatina, dependiendo del panorama del próximo año, pues argumentó que para generar un alza del 20% al mínimo tendría que haber un crecimiento del PIB del 6 o 7% para que las empresas estuvieran fortalecida en su economía.

“Esperaremos a ver qué sigue surgiendo; la presión va muy fuerte porque diferimos la mayoría de los líderes empresariales con las ultimas posturas que están tomando en el CCE Nacional”, agregó Baeza.