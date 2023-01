Expone Canaco la necesidad de impulsar el emprendedurismo y señala los retos para el 2023

Omar Armendáriz Jurado, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Chihuahua, manifestó la necesidad de impulsar el emprendedurismo, además de considerar que dependencias como Desarrollo Urbano y Protección Civil deben de ser áreas estratégicas de desarrollo económico.

Al hablar acerca de los retos para este 2023, el representante expuso que contemplando el panorama, no será sencillo, ante la inminente recesión en Estados Unidos, así como el incremento en las tasas de referencia, y la inflación. “No lo vemos positivo, sin embargo somos comerciantes, somos resilientes, nada más estamos esperando el golpe, pero económicamente no son buenas noticias”, apuntó.

Finanzas Registró Chihuahua tasa de ocupación del 97.7% en relación a la PEA

Al señalar si enero es un buen mes para abrir un negocio, el líder empresarial refirió que en realidad nunca es un buen tiempo para ello, “el ser emprendedor es ser valiente, porque creemos en la economía de la ciudad y de nuestro estado; el ser emprendedor es ser una persona que arriesga un capital, pero que está creyendo en su comunidad y en su producto”, declaró.

No obstante, refirió que el tema de requisitos para abrir un negocio es muy complicado, y como Cámara de Comercio están siendo muy incisivos, por lo que se está trabajando mucho con el gobierno municipal y posteriormente se hará lo propio con el gobierno estatal.

“Hay Secretarías de Innovación y Desarrollo Económico, pero yo creo que también la innovación y el desarrollo tiene que ser dentro de las instituciones, entonces sí existe un emprendedor y existe una economía que está lenta, y luego existen unos procesos que son súper lentos que ya cuando abres un negocio, abres en números rojos, quiere decir que no estamos poniendo las condiciones para seguir impulsando el emprendedurismo”, declaró.

Por lo anterior, Armendáriz considera que Desarrollo Urbano y Protección Civil deben de ser áreas estratégicas de desarrollo económico y que es donde se “atora” todo el emprendedurismo, entonces desde Canaco trabajan al respecto, “porque hay muchos miles de millones parados en Desarrollo Económico”.

Parte del proyecto de Armendáriz al frente de Canaco es abrir más productos y más servicios para los socios. Se está ciudadanizando la Cámara con todos los eventos que se han llevado a cabo, como Estampida, Ruta y Carrera Canaco, además de la creación del Instituto de Desarrollo Empresarial (IDE).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aparte, se han tenido más afiliaciones, entre éstos organismos como la Unión Ganadera Local, a raíz de Estampida, lo que demuestra que es una Cámara abierta, y no cerrada a un grupo selectivo, como se pensaba, a decir de Armendáriz, “lo que estamos buscando es que haya más fusión, que haya más unión; y si no aprendimos en la pandemia que tenemos que trabajar en alianza y hacia un mismo lugar, entonces no aprendimos nada, pero han dado resultado todos estos proyectos”, abundó.

En este sentido, apuntó que el objetivo principal no es tener mayor afiliación, sino que el único protagonista o actor dentro de la Cámara sea el comercio.