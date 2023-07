Infonavit: Puedes ponerte al corriente de pagos vencidos con Borrón y Cuenta Nueva

Te quedaste un tiempo sin empleo y te atrasaste con el pago de tu casa en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no te preocupes no todo está perdido, puedes solicitar ser parte del Borrón y Cuenta Nueva y no seguir cargando los pagos vencidos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

¿Qué es Borrón y Cuenta Nueva del Infonavit? Esta opción de pago te ayuda a pagar los montos atrasados poco a poco o bien disminuir el monto de tu mensualidad, para que no te quedes atrás y tu crédito no se considere moratorio.

Con este apoyo el Infonavit te ayuda a sumar las mensualidad que no pagaste al crédito en vez de que las tengas que pagar rápido o que se te generen intereses, con esto te mantienes al corriente en los siguientes pagos.

¿Quiénes pueden solicitarlo y cómo?

Puedes acceder a el si por una razón dejaste de pagar, no es necesario que el monto de tus pagos mensuales sea menor.

El apoyo se aplica de forma automática si es que tienes un trabajo y pagaste dos bimestres, si es que no tienes empleo pero por tu cuenta has realizado tres pagos seguidos, y si no tienes una reestructura vigente de crédito.

Si es así solo te llega el aviso y regularización; si por alguna razón no quieres que se aplique llama a Infonatel al 800 008 3900 y pide la cancelación.

Por otro lado, también puedes solicitarlo por tu cuenta; puedes ir directo al área de cobranza de la delegación del Infonavit de la entidad en la que obtuviste tu crédito y necesitas llevar contigo la siguiente documentación:

Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito.

Copia de una identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Foto: Captura de Pantalla | micuenta.infonavit.org.mx

Asimismo puedes hacerlo por medio de internet en la página Mi Cuenta Infonavit y dirigirte al apartado “Apoyos y Beneficios” y buscar esta opción.

Si tu crédito tiene pagos pendientes, se pueden sumar al saldo de tu crédito para que continúes pagando con regularidad 📷. Todos los detalles de Borrón y Cuenta Nueva 👉 https://t.co/Y1wyTliUCm pic.twitter.com/2fv76kpiWC — Infonavit (@Infonavit) July 17, 2023

Por último Infonatel, al 55 9171 5050 en la Ciudad de México o al 800 008 3900 desde cualquier parte del país, y solicitar la visita de un asesor certificado de cobranza, que te ayudará a encontrar la mejor opción para que no te atrases en el pago de tu casa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior pues las opciones para pagar tu casa en casos en los que no puedes cumplir con las mensualidades son varias y puedes consultarlas también en la página Infonavit Fácil.