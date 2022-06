Inseguridad impactará directamente en el tema de turístico : Coparmex

Salvador Carrejo Orozco, presidente de Coparmex Chihuahua, consideró que los recientes hechos ocurridos en Cerocahui impactarán directamente en el tema de turístico, mas no es cuestiones de atracción de inversión industrial, a menos que persista la ola de violencia.

“Vemos muy claro que con esta situación tan lamentable que estamos viviendo en el Estado de Chihuahua, y particularmente los hechos ocurridos en Ceroachui, definitivamente va a tener una afectación sobre todo en el tema de turismo, pero no inmediatamente en el tema de atracción de inversión industrial”, comentó el entrevistado.

Te puede interesar: Trabajo conjunto es para reducir los delitos de alto impacto: Jáuregui

El líder empresarial argumentó que al tratarse de una noticia de alto impacto que ha recorrido no solamente el país, sino a nivel internacional, y que lamentablemente se está relacionado con el corredor turístico de Chihuahua, “definitivamente va a tener efecto negativo en la atracción de turismo tanto nacional como internacional en el caso de Chihuahua”.

En la parte de inversión de atracción industrial, opinó que este suceso en específico en el municipio de Urique no tendría un impacto directo; no obstante, reconoció que afecta el clima para establecer negocios en el estado, y no solamente los hechos registrados en la Sierra, sino también las lamentables situaciones en Ciudad Juárez, que es el principal polo de atracción de inversión industrial.

Chihuahua Reitera Coparmex llamado a replantear estrategias de seguridad

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Si esta escalada violenta en todo el estado continúa, por supuesto que va a afectar. Si no se atiende y contiene esta escalada violencia que se está registrando en todo el estado, por supuesto que en el corto plazo esto va a afectar la atracción de negocios en términos generales para nuestra entidad”, apuntó Carrejo Orozco.

Ante esto, reiteró el llamado a las autoridades estatales y federales de poner cartas en el asunto de manera seria, determinante, para parar toda esta situación que estamos viviendo que afectaría no solamente el tema de negocios, sino la tranquilidad de las familias chihuahuenses.