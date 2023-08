¡No caigas! Conoce la estafa disfrazada de "embargo urgente"

Con un citatorio alarmante, un despacho jurídico especializado en la recuperación de cartera vencida amenaza con embargar tu casa y sacar tus muebles, autos y aparatos electrónicos, si no pagas tu deuda en el plazo indicado.

Ciudadanos y usuarios en internet han reportado a lo largo de los años ser víctimas de estos avisos que dejan en sus casas. Aquí te contamos de qué trata el citatorio urgente de embargo.

Citatorio urgente, la modalidad de estafa en la que amenazan con embargar tu casa

Tengas una deuda o no, debes saber que existen formas en las que te pueden cobrar y la siguiente no es una de ellas:

“¡CITATORIO URGENTE!

EJECUCIÓN DE ACCIÓN DE COBRO POR EFECTUARSE EN ESTE DOMICILIO!!!”

Es así como inicia este citatorio que han recibido algunos ciudadanos a sus casas, en el que les indican que su casa será embargada y que procederán a entrar y llevarse muebles, autos o electrodomésticos que “garanticen tres veces el monto del adeudo”, para ser llevados a una bodega de la “depositaria judicial”. Para poder recuperarlos, tienen que liquidar el adeudo total más “gastos de cateo” por cierta cantidad de dinero.

El citatorio, escrito en un tono amenazante, contiene datos que lo hacen lucir alarmante para quien lo recibe: el nombre de corporativo especializado en recuperación de cartera vencida, números de teléfono a los cuales comunicarse y la dirección de la persona a la que va dirigido.

Incluso se informa que, si la persona se opone al cateo, podrá ser arrestada por 72 horas. También señala la cantidad que se debe, pero que, si se liquida antes de cierta fecha, se hará un descuento.

“Es de suma importancia que antes de que realice su pago se comunique a los teléfonos de contacto para generale el convenio en sistema y evitar que el pago se aplique a los intereses”, se lee en el aviso.

Al final se encuentra una cuenta de banco a donde se debe depositar el supuesto adeudo para evitar el embargo de la vivienda, y que, una vez realizado el pago, se comunique a un número telefónico, que, en caso de no hacerlo, no respetarán ningún acuerdo y el pago no se hará efectivo.

Sin embargo, este tipo de documentos deben considerarse como un simple intento de fraude (tengas o no una deuda), ya que no cuentan con identificación de algún juzgado o institución crediticia. Personas mal intencionadas se aprovechan de los deudores desinformados para cometer ese tipo de estafas que tienen al menos 16 años en México.

Qué hacer en caso de recibir un citatorio urgente

La Condusef indica que la cobranza extrajudicial ilegal es un delito estipulado en el Código Penal Federal que tiene una sanción de uno a cuatro años de prisión, además de una multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo esta actividad.

En el artículo 284 Bis del Código Penal define a la cobranza extrajudicial ilegal como: “uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza”.

El Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) estipula cuatro causas de reclamación que se consideran como un delito:

1. Amenaza, ofende o intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda

2. Envía documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad

3. Gestión de Cobranza con maltrato y ofensas

4. Utiliza nombre o denominación que se asemeja a una institución pública

Si has recibido un “citatorio urgente”, pero no eres acreedor de una deuda, puedes poner una denuncia ante el Ministerio Público por intento de estafa o simplemente hacer caso omiso, ya que no sucederá nada, pues este tipo de avisos son falsos.

En caso de tener una deuda y ser víctima de amenazas o intimidación por teléfono o por escrito, puedes acudir a las oficinas de la CONDUSEF en donde además de presentar tu queja a través del REDECO, recibirás asesoría jurídica para que puedas denunciar los hechos ante la FGR.