No hay que perder lo humano: Presidente de Canaco Servytur ante crisis migratoria

Omar Armendáriz Jurado, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Chihuahua, destacó que no se puede perder el tema humano, ante la crisis migratoria registrada en Chihuahua.

Refirió que la gobernadora Maru Campos está en lo cierto y lo correcto al solicitar apoyo al Gobierno Federal para tender esta situación, y que este último tiene que cuestionar a los países de donde vienen estas personas el por qué no se les está cubriendo sus necesidades básicas.

“Ya están aquí, lo único que tenemos que hacer nosotros es como dijo la gobernadora, y lo comparto al 100%: no pierden lo humano y ayudarlos. Lógicamente es algo que no está presupuesta dentro de los egresos de un Municipio, ni de los empresarios, pero no podemos perder lo humano, y hay que ayudarlos y si se tiene que generar un gasto hay que hacerlo”, dijo.

Recordó que viajan familias enteras, mujeres con sus hijos, incluso niños solos, entonces recalcó que no hay que quedarse con los brazos cruzados, sino apoyarnos en la medida de las posibilidades; pero también cuestionar a estos países porqué la gente está emigrando, “que evidentemente es porque no se cubren sus necesidades básicas”.

Desde algunos organismos empresariales como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se ha ofrecido empleo temporal para las personas en condición de movilidad, y desde Canaco Chihuahua también existe está posibilidad.

En este sentido, Armendáriz Jurado, detalló que previamente, el sector restaurantero empleó de manera temporal a varios haitianos, pero como su objetivo es Estados Unidos, perduraron alrededor de 6 meses en Chihuahua y luego se fueron todos juntos para seguir su camino.

“Incluso, las oportunidades pueden estar aquí en Chihuahua, y actualmente traemos una oportunidad muy fuerte de mano de obra, así que para ellos la ciudad podría ser una opción”, abundó el entrevistado.