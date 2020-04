Piden crear el salario solidario

CD. JUÁREZ.- Propone la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la creación del salario solidario, que sea cubierto durante el periodo de emergencia por el Colvid- 19 por el Gobierno Federal, obtenido de los recursos que pagan empresarios y trabajadores por concepto de impuestos.

Eduardo Ramos Morán, presidente del sindicato patronal en Ciudad Juárez, dijo que la crisis económica derivada del Covid-19 está afectando muchas fuentes de trabajo, especialmente las que, por disposición de las autoridades, no pueden operar, pero incluso las llamadas esenciales.

Indicó que la propuesta, respaldada por los 65 centros empresariales ubicados en los 32 estados de la República Mexicana, en coordinación con las oficinas nacionales y con el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, se busca contrarrestar estos efectos económicos que ocurren ante la crisis del Covid-19.

El dirigente se refirió a la convocatoria hecha el fin de semana a los trabajadores a través de una carta, en la que se les pide unir esfuerzos para enfrentar la crisis y evitar que se enfrente a patrones y trabajadores.

Ramos Morán indicó que este esfuerzo logístico e informativo se ha llevado a cabo en situaciones emergentes como la que hoy se encuentra nuestro estado, pero que sin duda representa una crisis nacional.

Comentó que “en estos tiempos de dificultad es que México nos necesita, a todos, por ello la Coparmex, con su independencia y fuerza, ha seguido de cerca proponiendo una serie de medidas, junto con el sector empresarial, para hacer frente a esta crisis que analistas internacionales califican de ser posiblemente la peor en los últimos 100 años.

Entre ellas recordó la propuesta de diferir el pago de impuestos para destinar los recursos de las empresas a cubrir los salarios de sus empleados, sin pedir la condonación o cancelación de cobros.

Manifestó que los empresarios han intentado en múltiples ocasiones platicar y colaborar con el Gobierno Federal para llegar a un gran acuerdo nacional, pero hasta el momento ha mostrado poca voluntad por escuchar.

El presidente de la COPARMEX en Juárez, destacó que en esta estrategia deben trabajar unidos trabajadores, empresarios y gobierno, para lograr salir adelante y mantener las fuentes de empleo y con ello el ingreso de los empleados.

Destacó también que esta propuesta del salario solidario no es nada nuevo, puesto que ya se ha puesto en marcha en otros países del mundo y no ha representado una carga que no pueda sobrellevar la hacienda pública.

