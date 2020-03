Precio de la gasolina cae hasta un 30%

La reducción en el costo de la gasolina en la entidad se debe a la disminución de los precios internacionales del petróleo, causada por la baja demanda mundial ante las recomendaciones por la pandemia del Covid-19.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrado este lunes, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, indicó que los costos de los combustibles se han reducido ante el nivel internacional del costo del petróleo, el cual disminuyó hasta 30% en promedio.

Durante el día de ayer, el precio del barril de petróleo se posicionó en los 30 dólares, ante la propagación del coronavirus durante el fin de semana largo y el alargamiento del conflicto mundial entre Rusia y Arabia Saudita, quienes no han llegado a una negociación para reducir o no la cantidad de producto y evitar en lo posible las pérdidas monetarias con el poco uso del combustible ante las medidas de cuarentena aplicadas en diversos países.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chihuahua, Francisco Santini, indicó que las problemáticas político-económicas externas afectan a nuestro país en diferentes temas, uno de ellos en el presupuesto de ingresos del país que se tenía estimado obtener este año, lógicamente se va a modificar.

“El 20% de los ingresos del petróleo estaban asegurados con un precio como de 50 dólares, pero solamente el 20 de los ingresos, el otro 80 es la parte variable y que va a bajar cerca de un 40%, lo que nos está afectando”, dijo.

El conflicto mundial se desencadenó cuando Rusia rechazó la propuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia, para impulsar un recorte de 1.5 millón de barriles diarios para tratar de mantener los precios ante la baja demanda por la expansión del coronavirus Covid-19.

Sin embargo, durante la Cumbre de Viena, Rusia decidió no comprometerse con la propuesta de reducción y en respuesta a esa decisión, Arabia comenzó a ofrecer descuentos a los clientes y explicó que a partir de abril no sólo no recortará su producción sino que la llevará de 9.7 a 12 millones de barriles diarios.

“Tenemos que darnos cuenta de que la economía del país que está basada en el petróleo y de las inversiones que tenemos en temas como las refinerías, pues es algo que no está funcionando y que no va a funcionar a corto plazo, tenemos que rediseñar la estrategia económica del país y tomar en cuenta que hay amenazas externas”, explicó Santini.

De igual manera, de acuerdo con Ernesto Laphond de la Peña, presidente de la Organización de Expendedores de Petróleo de Chihuahua A.C. (Onexpo), expresó que México pudiera tener un mayor efecto por la baja del barril de petróleo, pero se ha contrarrestado por el alza del dólar, el cual se posicionó en 22 pesos la mañana de ayer.

