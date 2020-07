Preocupa a IP un posible retroceso a semáforo rojo

El aumento de la movilidad y la falta de prevención ante el Covid-19 por parte de la población mantiene un ambiente de expectación en el sector empresarial por el riesgo de volver al semáforo rojo, con lo que se detendrían de nuevo las actividades económicas.

“Aparte de la movilidad, hay mucha displicencia en el seguimiento de las normas, ya se ve en la calle donde el 80% de la gente no trae cubrebocas, lo cual es incorrecto”, explicó Luis Carlos Ramírez, presidente de Index Chihuahua.

Indicó que ante la lenta disminución de casos de Covid-19 se corre el riesgo que la ciudad de Chihuahua regrese a semáforo rojo, con lo cual se detendría de nuevo la actividad manufacturera, afectando a miles de familias.

“Si la responsabilidad de las empresas, de los empleados y de la sociedad en general en cuanto a contener las medidas de sana distancia, aforo, de andar en la calle con tapabocas, si todos pudiéramos poner de nuestra parte, yo creo que pasaríamos a semáforo amarillo cerca del 18 de julio. Tenemos que ser todos corresponsables, esta no es una acción del gobierno, no es una acción de la sociedad, porque la pandemia no está enfocada en eso”, dijo.

Por su parte Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chihuahua, indicó percibir un aumento de movilidad poblacional en la capital del estado, por lo que solicitó a las personas que no bajen la guardia ante las medidas de seguridad.

“Es muy importante mantenernos en semáforo naranja para poder seguir trabajando y evitar un rebrote que podría llevarnos a cerrar parcialmente los lugares de trabajo y nadie quiere eso. Las grandes, medianas y pequeñas empresas necesitan seguir trabajando”, dijo.

Indicó que se solicitó por parte de las empresas el regresar a su casa terminando su jornada laboral para evitar más contagios, mismos que se pueden dar fuera del área de trabajo ante las extremas medidas de prevención que toman las empresas.

