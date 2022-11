Reforma electoral vulnera de manera seria la democracia: Coparmex

El pronóstico es que la reforma constitucional no pasará; sin embargo, se destacó que estarán atentos al seguimiento con los diputados

Coparmex Chihuahua refrendó su postura en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que la reforma electoral “vulnera de manera seria la democracia, la autonomía y la independencia de los órganos electorales”, dijo el presidente Salvador Carrejo.

De manera simultánea, a nivel nacional, se ofreció una conferencia como la desarrollada en Chihuahua, con la participación de todos los centros empresariales de Coparmex, incluyendo al presidente nacional.

Carrejo detalló que ya comenzó el proceso legislativo de la reforma política en materia electoral en la Cámara de Diputados y que, al mismo tiempo, se propone una reforma a leyes secundarias, como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos refrendando la defensa a la democracia, hemos sido muy enfáticos en que las ideas centrales de esta reforma atentan contra la autonomía no solamente del INE, sino de todo el entramado de instituciones que administran la democracia en nuestro país”, declaró el presidente de Coparmex Chihuahua.

Recalcó que estas propuestas vulneran la autonomía, la libertad de acción de las instituciones, y que están encaminadas a debilitar al árbitro electoral, y que por ello están en desacuerdo en ese sentido.

El líder empresarial reiteró el llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas del país, particularmente a quienes representan a Chihuahua, para que no avalen estos cambios que, desde la opinión de Coparmex, vulneran de manera seria la democracia, la autonomía y la independencia de los órganos electorales.

“Ni es el momento, ni son las formas para llevar a cabo esta reforma electoral. No es el momento porque se está tratando de cambiar las reglas del juego, cuando el juego prácticamente ya empezó; también decimos que no es momento por el ambiente de polarización que existe en el país. Cuando decimos que no es la forma, nos referimos a que este tipo de reformas tienen que construirse con base en el consenso de las distintas fuerzas políticas”, expuso el dirigente.

Fue claro al señalar que en la pasada marcha se registró una gran participación social, y que la respuesta del gobierno federal es reprobable.

A decir de Carrejo, el pronóstico es que la reforma constitucional no pasará; sin embargo, destacó que estarán atentos al seguimiento con los diputados, particularmente con los diputados de oposición.