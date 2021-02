Reforma energética viola el T-Mec y el Acuerdo de París

Rodolfo Villalobos del Rosal, profesor en Derecho Internacional y Derecho Constitucional, manifestó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica violaría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, así como los Acuerdos de París; sin embargo, resaltó que los legisladores pueden presentar una “Acción de Inconstitucionalidad” ante la Corte.

“Esta ley que se votará próximamente tendría dos vertientes de violación internacional: violaría el T-MEC en las cláusulas de competencia y que no haya agentes preponderantes, y la violaría en la parte de protección-inversión porque el Estado no permitiría inversiones masivas o libres en materia de energía eléctrica que sí es un punto del T-MEC; y por otro lado, estaría violentando los Acuerdo de Paris porque el Estado mexicano en lugar de disminuir en sus emisiones contaminantes las estaría aumentando, lo que provocaría no alcanzar las metas de este acuerdo”, dijo.

El experto en la materia precisó además que el efecto de violentar estos dos tratados, es que en el caso del T-MEC, primero pudiera haber paneles internacionales para someter al Estado mexicano a sanciones económicas por la violación al Tratado de Libre Comercio, e inclusive podrían tenerse cuestiones que derivarían en la limitación a acceso de créditos o financiamiento internacional.

Y, en el caso del Acuerdo de París, también tiene consecuencia la parte económica porque se estipulan sanciones por no cumplir. “No es sólo salirse, hay créditos y apoyos internacionales para fomento e innovación en industria que dependen del ser parte de este acuerdo”, refirió.

“La reforma quizá desde una perspectiva interna pudiera tener mérito, pero al momento de ya mezclarlo con el derecho internacional, específicamente el T-MEC y el Acuerdo de París, vamos a violentar los tratados, con las sanciones internacionales que esto va a implicar, tanto económicas como tal vez el no tener acceso a instrumentos de apoyo tanto económicos como tecnológicos”, añadió.

Por esto, catalogó como incorrecta esta iniciativa por violación al derecho internacional al limitar específicamente la libre competencia, y violentar también los tratados en materia de derecho ambiental.

Reconoció la probabilidad de aprobar esta reforma por la mayoría que tiene Morena, pero la minoría, como lo son el PRI, PAN y posiblemente el PRD que alcanzan el 33% de los legisladores de la cámara, pueden presentar una demanda denominada “Acción de inconstitucionalidad” ante la Corte.

“La mayoría de Morena ya tiene el informe por parte de las comisiones, sobre todo la de Competencia Económica y la de Puntos Constitucionales, donde se habla que esa iniciativa de ley es inconstitucional por violentar tratados internacionales, y aun así la van a aprobar”, declaró el catedrático.

Villalobos del Rosal recordó que en materia ambiental hay tres tratados que han sido consecutivos: primero el Pacto de Tokio, luego el Pacto de Cancún, y termina con el Acuerdo de París que tiene como finalidad disminuir el uso de combustibles fósiles y las huellas de carbono por parte de todos los países. El Estado mexicano se unió a este último.

Externó además que una de las vertientes de los Acuerdos de París es precisamente que las naciones transiten de plantas de energía eléctrica contaminantes: diésel, carbón, combustóleo, a energías limpias, en lo mayor posible. Dicho acuerdo tiene una serie de reglas de las cuales el Estado mexicano es parte y está obligado para ir disminuyendo su consumo de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica. “Al parecer para 2035 se debe llegar a cierta meta”.

“Si al momento de aprobar la reforma regresamos a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilice energías contaminantes, no se alcanzará la meta del acuerdo”, sentenció el profesor en Derecho Internacional y Derecho Constitucional.

En este sentido, precisó que las reformas en materia energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron para poder cumplir con los compromisos internacionales que se han ido generando. “Todavía no estaba el T-MEC en ese momento, pero sí el Acuerdo de París. Entonces más bien fue para la idea de hacer la apertura para que la energía eléctrica tenga competencia, sea más barata y de pasada, cumplimos con el Acuerdo de París disminuyendo las emisiones de carbono por parte de nuestras plantas de generación de energía a través de usar energías de carácter limpio”, abundó.