Chihuahua tiene la red de gasoductos más grande de México

Jorge López Uranga, director de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, manifestó que Chihuahua es el estado con la red de gasoductos más grande de todo México, conectada por dos fronteras: Ojinaga y San Isidro, Juárez, a Huaja, Texas, entonces a la entidad le llega el gas natural más barato del mundo, lo que brinda mucha competitividad.

En primera instancia el funcionario explicó que el problema del “megaapagón” se genera por una contingencia climática atípica, que se presentó en el sureste de Texas y ocasionó que diversas opciones de generación de energía eléctrica en aquel estado se detuvieran.

“Mencionan que algunos aerogeneradores se congelaron, entonces se dejó de generar una enorme cantidad de energía eléctrica, hablan de 5 mil megawatts que se detuvieron, y eso obligó a que pusieran a trabajar a las generadoras con base en gas natural”, expuso.

Destacó que Texas tiene una capacidad sobrada de producción en condiciones normales, pero lo que pasó esta vez es que vino una condición climática extrema, que provocó que el gas de Texas lo canalizarán para asegurar su producción de energía eléctrica y su consumo.

En este sentido, manifestó que el gas natural es un combustible de transición energética y se utiliza en países desarrollados para cuestión doméstica y comercial. En México se está dando esa transición. En lo que respecta a Chihuahua, el polo de desarrollo que ya tiene ese concepto muy avanzado es Ciudad Juárez, donde se cuenta con una red de gas natural muy importante y es un energético que se consume a nivel doméstico, residencial, comercial e industrial masivo en la ciudad. Chihuahua capital lo está desarrollando.

“Cuando tienes una economía, una región donde consumen gas natural para uso doméstico, residencial, comercial, industrial y aparte para generación, y llega una condición anormal que impide que energías renovables generen lo que se tenía proyectado, cae una crisis”, dijo.

Explicó que las empresas y los organismos que consumen gas tienen dos opciones: comprarlo al momento a empresas que venden el gas natural, y la otra es hacer contratos de cobertura y comprar a largo plazo para asegurar molécula de gas natural y para asegurar el abastecimiento.

“Cuando no se tienen esos contratos se está al día, y eso no se previó por parte de muchos generadores en México. Lo que sucedió es que al llegar la crisis climática, deja de entrar mucho gas al país, y muchas generadoras no tienen gas natural y debieron parar”, agregó el entrevistado.

Al hablar de la transición energética de México, recordó que nuestro país antes sólo generaba con termoeléctricas con base en combustóleo y en carbón; hace años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se empezó a modernizar y tener una tecnología que a nivel mundial se estaba desarrollando, antes de la Reforma Energética. Esta tecnología se llama centrales de ciclo combinado, para generar energía eléctrica con turbinas de ciclo combinado que funciona con gas natural, “misma que es muy eficiente y limpia, en relación al combustóleo y al carbono”.

La CFE visualizó ese cambio desde hace años y empezó a construir gasoductos, de hecho, Chihuahua es el estado que tiene la red de gasoductos más grande de todo México, al tener una red de seis gasoductos de altas dimensiones. Dicha red está conectada por dos fronteras: una por Ojinaga, y otra por San Isidro, Juárez a Huaja Texas, así que a Chihuahua le llega el gas natural más barato del mundo “que nos da mucha competitividad”.

En este tiempo, cuando la CFE empezó a generar esta diversificación con gas natural, empezaron a proyectar construcciones de plantas de ciclo combinado para ir sustituyendo las otras, una está frente del Cefereso con rumbo a Juárez, Chihuahua. De estas centrales hay también en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas que ya son centrales con ese concepto.

“Si le bajas la llave al gas, todas esas centrales dejan de operar a su capacidad o algunas paran, entonces eso afecta a que haya la generación adecuada de acuerdo a lo programada como demanda para México”, expuso, agregando que siempre existirá la posibilidad de que vuelvan a ocurrir estos problemas en suministro, mientras se dependa de Estados Unidos.

Opinó además que México debe empezar a visualizar, con un riesgo, el almacenamiento de gas natural, un concepto que los países desarrollados ya lo tienen desde hace años. Hay una tecnología para almacenar gas natural que es con base en cavernas de sal: un yacimiento natural que se encuentra en ciertos lados, y en Chihuahua se tiene una reserva de sal importante por el desierto de Ojinaga-Coyame, inclusive hay un proyecto que ya se está promoviendo.

“En la caverna de sal se hace el proyecto, se hacen estudios técnicos que ya se tienen muy avanzados; se extrae la sal y se queda la caverna con la instalación adecuada, y se inyecta gas natural a presión”, externó.

Asimismo, informó que la primera etapa de dicho proyecto daría capacidad para almacenar gas natural para dos días. Los países desarrollados tienen mucha capacidad que ayuda a contingencias de este tipo o a balanceo de demanda.

El proyecto arrancó hace dos o tres años pero todavía está en su etapa de desarrollo, porque no ha iniciado construcción. Se le presentó el proyecto al Cenagas y lo puso en su plan de desarrollo para el 2025.

“Es un proyecto que ya debe de arrancar por la importancia que tiene. Se tienen que ir desarrollando opciones preventivas para ir desarrollando gas natural”, abundó el director de Energía de Gobierno del Estado.

“No podemos aparecer cavernas de almacenamiento de un día a otro, no podemos poner gas licuado de un día a otro, es todo un proceso. Es algo que nos debe de enseñar como país a que tenemos que ir migrando hacia otras estrategias energéticas, hacia una planeación, ver que estamos dependiendo mucho de donde no deberíamos y que no lo podemos romper de un día a otro”, declaró, añadiendo que unas de las plantas que ayudaron con esta crisis fueron las renovables.

Lo que actualmente se puede hacer –apuntó-, es difundir información, crear conciencia, y promover que haya una matriz energética más diversificada y que se apoye hacia el desarrollo de energías renovables y eventualmente a poder tener gas natural propio, “pero son soluciones a muy largo plazo y muy caras, no es fácil, pero nos está abriendo los ojos de algo que no se ha programado y no se ha hecho, y que necesitamos prepararnos para hacerlo. Tenemos con qué hacerlo”.

Sobre las sanciones anunciadas por empresas como Ecogas, el funcionario destacó que cuando se pide voluntario se va a lograr con cierto nivel de personas, por lo que a veces se tiene que hacer forzoso. “Yo en lo personal digo que hay que ponernos en los zapatos de ellos”, puntualizó e hizo saber que han tenido varias reuniones con las empresas gaseras.