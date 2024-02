Reformas de AMLO carecen de sentido: Coparmex Chihuahua

En relación al nuevo paquete de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, Salvador Carrejo, presidente de Coparmex Chihuahua, resaltó que no se trata más que de un conjunto de ocurrencias sin sentido.

“Honestamente me parece ocioso hablar del tema, es una situación realmente que no tiene absolutamente ningún sentido, es un conjunto de ocurrencias que pone a la par temas tan críticos como la reforma de la Corte del Poder Judicial, con la suspensión de los vapeadores, o sea, los pone al mismo nivel”, criticó.

Esto –dijo-, fue para evidenciar el grado de “ocurrencia” de las 20 propuestas que presentó este lunes el jefe del Ejecutivo Federal.

Asimismo, Carrejo evidenció que en los temas más sensibles carece totalmente de un sentido económico, por ejemplo, refirió que en el tema económico, las fuentes que se establecen como posibilidad de financiamiento para su propuesta de pensiones, ninguna es un ingreso recurrente que le pudiera dar sustentabilidad en el futuro a pensiones del 100% de salarios.

Otras, desde el punto de vista político, son “propuestas muertas” como el tema electoral, así como el tema judicial.

“Desde el principio lo he comentado, esto es claramente una estrategia de narrativa política para las elecciones. Es ocioso que perdamos el tiempo en esto; la invitación que les haría a los diputados federales es que no las ignoren; esto no tiene ninguna posibilidad de pasar, y no perdamos el tiempo con estas cosas. Honestamente es un conjunto de ocurrencias sin sentido”, insistió.

Cabe precisar que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución, una serie de iniciativas de reforma a la Carta Magna de carácter político, económico, laboral, educativo, electoral y social que busca impulsar en el último año de su gobierno.