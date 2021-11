Santander y Citibanamex, los menos transparentes: Condusef

Santander y Citibanamex son los bancos que ofrecen la información menos completa, detallada y confiable en tarjetas de crédito, reveló un estudio presentado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef).

Por el contrario, American Express, Afirme, BanBajío, Banregio, BanCoppel, HSBC, Scotiabank, Inbursa y Banorte son los bancos que dan a los clientes la mayor transparencia a la hora de ofertar este tipo de tarjetas.

Los resultados fueron presentados luego de que la dependencia hizo una primera revisión y llamada de atención a las instituciones financieras debido a la falta de información en sus páginas web acerca de las tarjetas bancarias que ofrecen, así como de los contratos de adhesión de las emisoras de tarjeta de crédito.

En la primera parte de la revisión, sólo dos bancos de una muestra de 14 -HSBC y American Express- obtuvieron una calificación de 10, en tanto seis tuvieron una nota reprobatoria, es decir, entre 4 y 6.

Mientras que en la primera revisión de los contratos de adhesión de las emisoras de tarjeta de crédito, en la que se inspeccionó que no existieron letras chiquitas, cláusulas abusivas o comisiones no autorizadas o no vigentes, sólo cinco bancos obtuvieron una calificación de 10: American Express, BanBajío, Banregio, BanCoppel y HSBC.

Luego, tras una segunda revisión, en ambas inspecciones, los bancos obtuvieron mejores resultados, detalló la Condusef.

Con esta información, la dependencia busca que los usuarios cuenten con documentos más transparentes, que cumplan con la norma a fin de que estén mejor informados sobre el producto que desean contratar, o bien, que ya tienen contratado.