Si Larrea no compra Banamex, el Gobierno lo haría en alianza público-privada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que si Grupo México, de German Larrea, opta por no comprar Banamex a Citigroup, su Gobierno podría hacerlo en una asociación publico-privada.

López Obrador hizo referencia en su mañanera a un mensaje en Twitter sobre el rumor del desistimiento de Grupo Mexico para adquirir Banamex, “según esto porque no hay seguridad jurídica en México”, dijo.

Puedes leer también: Bancos preparan cambio en todas las tarjetas de crédito y débito para el 2024: ¿en qué consiste?

Afirmó que el Gobierno sí entraría a la compra de Banamex porque a la gente de México le interesaría tener acciones de este banco y otro tanto lo pondría el gobierno para tener mayoría.

“Y no, no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? ¡240 mil millones de pesos!, este banco (Banamex) es de los que menos ganó, y por eso deben estarlo vendiendo, pero ganó como 8 o 10 mil millones”, dijo el presidente.

Subrayó que la compra de Banamex de parte del gobierno sería importante, porque así se protege a los trabajadores de esta institución. “Ese es un banco como lo era Mexicana de Aviación, pero en la privatización se lo llevaron a Citigroup, o sea se volvió en un banco extranjero”, lamentó el mandatario.

Finanzas Germán Larrea: ¿quién es el empresario que quiere comprar Banamex?

El tabasqueño dijo que la falsa noticia del desinterés de Grupo México para adquirir Banamex fue para crear miedo e incertidumbre sobre el negocio financiero y su relación con Germán Larrea.

“Pero además no es cierto, fue una volada. Pero todo con el propósito de generar miedo e incertidumbre y se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo y también esta otra que (de que el gobierno compre Banamex)", apuntó.

Finalmente, subrayó que todo eso lo puede hacer su gobierno gracias a que mantiene finanzas fuertes en su administración. “¿Y porque tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos, ¿ya vieron que el presidente de Tayikistán que compró el avión ya lo usó para ir a China?, de lo que me perdí, pero ya nos quitamos eso, un avión de esas características”, concluyó entre risas.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music