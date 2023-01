¿Videollamadas en Twitter? La plataforma planea pronto implementar esta función

Tal vez para Twitter permitir editar las publicaciones a sus usuarios no es una prioridad, no obstante, la plataforma se sigue actualizando y pronto estaría habilitando las videollamadas.

Incluso, esta nueva función del pajarito azul, ya está en modo de prueba, por lo que algunos usuarios ya pueden utilizarla y todo indica que se podrán realizar las videollamadas, como se hacen desde hace muchos años en Instagram, Whatsapp y Facebook.

¿Cómo funcionarán las videollamadas en Twitter?

Todo indica que la plataforma, hoy liderada por el magnate Elon Musk, no se complicará la vida para implementar la función de las videollamadas y su función será muy parecida a como las venimos viendo en las otras redes sociales.

Foto: Reuters

En este caso, los twitteros deben ingresar al chat de la persona con la que quieran comunicarse y ahí les aparecerá un icono en forma de cámara de video.

Ya en la videollamada, de igual manera aparecerán tres iconos en la parte inferior de la pantalla. En primer lugar un botón de micrófono para silenciar la llamada; una cámara de video para activar y desactivar la imagen; y un icono de un teléfono para colgar.

Cabe señalar, que Esta función forma parte de los nuevos formatos de interacción en los que trabaja Twitter, como ya anunció el propio Musk en el marco de la presentación de la visión Twitter 2.0, a finales del 2022.

¿Cuándo están disponibles las videollamadas en Twitter?

De momento se desconoce la fecha exacta en que las videollamadas llegan al fin a Twitter, pues fue tan solo hace unos que se revelaron que estaban iniciando el periodo de prueba.

Quien dio a conocer la noticia, fue el usuario Alessandro Paluzzi, uno de los pocos que ya tienen acceso a esta nueva función y que resulta ser un desarrollador de la plataforma.

Incluso Paluzzi, reveló algunas capturas de la apariencia de las videollamadas en Twitter.

#Twitter is working on the Video Chat feature 👀 pic.twitter.com/y3cv9cPzBv — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 18, 2023

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez