Tema de chips podría regularizarse hasta el año 2023

Luis Manuel Hernández González, presidente Nacional de Index, expuso que la insuficiencia de chips va a continuar, situación que se estima puede normalizarse hasta el segundo semestre de 2023, de acuerdo a información proporcionada por Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, basándose en el pronóstico industrial de “IHS Markit”.

“Actualmente la demanda es mucha pero como consumidor no puedes comprar el carro que tú quieres porque no hay en existencia. En las agencias es limitada la cantidad de vehículos a la venta y eso está ocurriendo en un momento donde hay boom económico, pero todo este freno que causó la pandemia de alguna manera está afectando a que no se tengan todos los insumos y haya que limitarse en los programas de producción”, explicó Rivas Hong.

Hizo saber que según la empresa IHS Markit que es líder en la parte de pronóstico industrial estima que será hasta el 2023 cuando se regrese la normalidad del 2019, en donde todos los sectores van a poder tener nuevamente a plena capacidad los electrónicos que demandaban.

El presidente Nacional, refirió que este desabasto tiene muchas aristas, una de estas el agua, otra es la parte de la capacidad que han tenido las empresas; pero cuando se empiecen a surtir los chips, como la mayoría es en Asia que tiene el 50% del mercado mundial entonces, de 10 chips que se fabriquen cinco se van a quedar allá y el resto será entre Europa y Estados Unidos, por eso el rango de normalización se amplia.

Dijo que han detectado afectaciones en los compromisos con las empresas, y que es una realidad que las agencias de carros no cuentan con los suficientes automóviles. “Al final del día una gran parte de los carros de Estados Unidos se hacen y semiensamblan en México, entonces si estamos teniendo esos temas de controles de inventarios, de logística; lo que va generando es que el mercado esté ansioso de comprar pero no se pueden producir”, declaró.

Por su parte, Fabiola Luna, presidente de Index Juárez y Tesorera de Index Nacional, manifestó que la insuficiencia de chips sigue, y que se esperaba una recuperación en el tercer trimestre de 2021, pero “desafortunadamente” no fue así.

No obstante, precisó que han estado cambiando las condiciones con la apertura de los puentes fronterizos, y aunque poco a poco están habiendo cambios, seguros están que no es un tema que se resuelta a corto plazo.

“La industria automotriz, al menos en Ciudad Juárez, si ha estado buscando distintas formas de enfrentar estos retos, reajustando sus procesos productivos, haciendo convenios con empleados, todo con la finalidad de soportar todas estas afectaciones que se han tenido en las cadenas de suministro, buscando cumplir con los requerimientos de los clientes”, mencionó.

Los representantes de Index declararon que hasta el momento no se tiene cuantificada la perdida económica a raíz de este hecho, pero es un hecho que es muy importante ya que son ventas perdidas.

Para dimensionar un poco este asunto, el presidente de Index Chihuahua, detalló que en 2021 se van a dejar de vender 5 millones de vehículos de 30 mil dólares en promedio en el mundo, comparado con años pasados.