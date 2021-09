Descarta Index despidos ante escasez de chips

“En Chihuahua se tiene una ciudad más balanceada en cuanto al tipo de industria; aparte no es un paro total por la falta de chips, sino escalonados que efectivamente afectan y quizá sí se verá un decremento no muy fuerte en el último cuarto del año en cuanto al nivel de empleo, pero no se habla de despidos masivos por este tema”, declaró Román Rivas, presidente de Index Chihuahua.

Lo anterior al hablar sobre la expectativa al cierre de 2021 ante la problemática ocasionada por la insuficiencia de chips y semiconductores, puesto que el presidente de Canacintra de Ciudad Juárez, Jesús Manuel Salayandía, pronosticó despidos masivos en la maquiladora, en aquella ciudad, a finales del año en curso.

Rivas Hong explicó que lo que se está haciendo en Chihuahua es ajustar de manera proporcional los planes de producción para que no se perjudique de manera importante la estabilidad en la parte del empleo.

Detalló que la diferencia entre Juárez y Chihuahua es que esta primera ciudad sí depende mucho del mercado automotriz, mientras que en Chihuahua hay una combinación “muy sana”: aproximadamente un 35% es automotriz, 30-35% aeroespacial y el restante es del sector médico, electrónico y otros sectores que de alguna manera hacen muy balanceado el tipo de empleo que se genera en Chihuahua.

“Es muy aventurado decir que habrá despidos masivos. El problema con los semiconductores es fuerte, sí está metiendo ruido a las industrias, todas están sufriendo la falta de semiconductores, entonces hay que estar ajustando los programas de producción a lo que se tiene existente”, expuso.

En este sentido, notificó que sí se detecta una baja en el último cuarto, pero precisó que no es una baja permanente, a diferencia de otras crisis que han tenido, argumentando que actualmente hay demanda; de hecho –dijo-, la gente quiere comprar vehículos, electrónicos, computadoras, teléfonos, equipos de sonido, etcétera.

“Realmente ahorita la demanda existe, pero no existe la suficiente capacidad de producción por la limitada capacidad precisamente de estos semiconductores que utilizan todos estos productos”, señaló.

El presidente de Index Chihuahua recalcó que evidentemente todos están viviendo la baja de producción causada por dicha causa extraordinaria derivada de la insuficiencia de chips y que esto ha sido a causa de una combinación entre los efectos de la pandemia que se empezaron a utilizar más chips en todo lo que utilizamos en la casa, pero también hubo desastres naturales.

Recordó que en Taiwán por ejemplo no tiene agua y para poder producir un semiconductor se requieren grandes cantidades del líquido vital, lo que también ha afectado. Aparte, una planta de Japón se quemó. “Han sido varias cosas que desgraciadamente han afectado a la producción y por eso los grandes fabricantes están tratando de lanzar plantas lo más pronto posible, pero son inversiones que tardan de dos a tres años, o sea no será algo sencillo salir de esta situación de la falta de semiconductores”, reiteró.