Trabaja ARAS para solucionar demora en pagos

La empresa consultora en colocación de capital, ARAS Business Group, aclaró públicamente y reiteró mediante un mensaje oficial que el capital de los asociados continua seguro y que están enfocando sus esfuerzos para dar solución a la demora que se ha presentado en el último mes.

“Tu capital sigue seguro con nosotros, de eso no tengan ninguna duda, sólo les pedimos de toda su comprensión y apoyo para resarcir el retraso con el que contamos, esto se arreglará y lo haremos juntos y muy pronto”, mencionó el licenciado René Vargas, vocero oficial de ARAS Business Group.

El mensaje fue emitido por medio de una transmisión en vivo en la página oficial de Facebook, desde las instalaciones de ARAS ubicadas en Torre Azenzo en la ciudad de Chihuahua, en donde el licenciado habló a nombre de la empresa.

El mensaje de certidumbre fue en relación a la ola de falsas acusaciones que han hecho terceros en contra de la empresa, por lo que fue preciso aclarar que;

“No estamos en quiebra, estamos pasando por una etapa de contingencia debido a varios factores que coincidieron, entre ellos la reestructuración del modelo de negocio más grande de la empresa, que es el sector minero y por ello de todo corazón le ofrecemos una disculpa a todos nuestros asociados y a toda la familia ARAS por todos los inconvenientes que esta reestructuración les ha causado”, comentó el licenciado René Vargas.

El licenciado aseguró que ARAS esta consciente de la demora en la comunicación, pero destacó que se cuenta con un plan claro, una estrategia definida para solucionar y corregir a la brevedad posible todas las repercusiones que esto ocasionó.

Mencionó que los valores de la empresa, como lo son la lealtad y la verdad, no son moneda de cambio, por lo que siempre se hablará claro, pero sobre todo con toda la honestidad con la que se caracterizan.

Así mismo, precisó que, basados en la situación actual de la empresa, están enfocando sus esfuerzos para dar solución a la demora que se ha presentado en el último mes.

“Nuestros asociados y colaboradores son y serán lo más importante para nosotros, ustedes son nuestro motor por el cual trabajamos arduamente con nuestro mayor cometido: seguir cumpliendo los sueños de quienes han confiado en nosotros durante más de 6 años”, declaró René Vargas.

“Agradecemos infinitamente el brindarnos su voto de confianza, sueños, trabajo y apoyar al bienestar de su familia, de todo corazón se los decimos, no sólo un servidor como vocero de la empresa, sino toda la fuerza que hay detrás de ARAS, no vamos a fallar, no les vamos a fallar”, dijo.

“No confiemos en fuentes desinformadas que sólo buscan generar caos. Nuestro crecimiento es gracias a ustedes y mientras ustedes estén y confíen en nosotros, seguiremos avanzando”, finalizó.

Para más información favor de contactarnos a nuestro correo electrónico atencion.clientes@arasbgroup.com, Call Center de Atención a Clientes 800 253 2727, WhatsApp: 553-113-3415.