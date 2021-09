“El éxito de Aras se basa en romper paradigmas”: CEO

Armando Gutiérrez Rosas, CEO de la empresas Aras Business Group, manifestó que el éxito de esta Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) se deriva prácticamente del hecho de romper el paradigma de que el cliente sí puede obtener más que la institución o que el banco o que la empresa.

“A veces estamos acostumbrados a colocar capital y recibir cierto porcentaje, porque es a lo que el sistema financiero nos tiene acostumbrados. Nosotros queremos romper ese paradigma, así que llegamos y decimos: es tu dinero, tienes derecho a recibir más que nosotros, entonces se voltean los papeles y el cliente es quien recibe más dividendos”, mencionó.

Asimismo, consideró que el éxito de Aras también se debe a la entrega que se tiene con la empresa, y la pasión con la que hacen las cosas.

El entrevistado refirió que manejan porcentajes de rendimiento superiores a los bancos tradicionales, explicando que éstos últimos son instituciones financieras que crean fondos de inversión; y en el caso de Aras es una SAPI donde saben que al negocio hay que inyectarle capital reuniendo accionistas que coloquen dinero, y de la utilidad se generan dividendos, los cuales reparten a cada accionista.

“No es un fondo de inversión como tal, sino es un negocio en el que todos participamos, entonces de ahí se deriva el éxito porque tomamos unidades de negocio exitosas: clásicas como bienes raíces y la minera, pero también estamos en el sector turístico, salud, automotriz, entonces es distinto porque no somos un ente financiero, sino una SAPI”, indicó el CEO de Aras que cuenta con alrededor de 15 mil accionistas o socios.

En este sentido, precisó que la SAPI es relativamente nueva (entre 2006-2007), añadiendo que en esta sociedad sí se puede generar un dividendo fijo, a diferencia de otras sociedades bursátiles que debe ser variable conforme a la utilidad; sin embargo –dijo-, dependiendo de la unidad de negocio, el tipo de contrato, si se quieren garantías o no, puede variar en cuanto al porcentaje.

Gutiérrez Rosas mencionó que se enfocan en los mercados como la clase media, gente trabajadora, profesionistas, que generan en su momento algún aguinaldo o un ahorro, convirtiéndose en el capital que colocan. El accionista prácticamente tiene que aportar un monto mínimo de recurso lícito y estar al corriente con sus obligaciones en el Servicio de Admiración Tributaria (SAT).

En cuanto a la solidez financiera, el CEO recalcó que se cuenta con propiedades tangibles en todo el país y que existe la manera de ser verificado; además que hay un Registro Público de la Propiedad donde se puede constatar que el dinero colocado se está invirtiendo en tales o cuales propiedades; también se pueden visitar los complejos turísticos, la mina, así como las instalaciones para solicitar informes en Torre Azenzo.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos que se hicieron públicos de su supuesta desaparición, Gutiérrez consideró que se trata de personas de “mala fe” que buscan acceder a sus clientes, demeritando a la empresa. “Siento que son prácticas desleales; quieren aprovechar el éxito de Aras para atacar a la empresa y a su vez ellos hacerse de clientes”, apuntó, reiterando que Aras puede comprobar la solidez que tiene.

Inclusive aseguró que durante los días que circularon algunas notas acerca de lo anterior, él estuvo impartiendo capacitaciones en oficinas de Aras ante cientos de personas; aparte, expuso que en todo caso tiene derecho a poder ausentarse por algunos días por temas de vacaciones, pero la empresa está constituida por varios socios, cuenta con su junta de accionistas, su comité y tiene una serie de candados en todas las cuentas bancarias que son mancomunadas.

“Es toda una estructura legal que se tiene que llevar a cabo y una persona no es la empresa; yo no soy el dueño de la empresa, sino que todos los accionistas somos dueños, entonces yo no tengo una libertad de hacer las cosas en lo individual”, añadió.

Casi para concluir indicó que a la fecha se cuenta con clientes en Sudamérica, Centroamérica, Europa, y que en Estados Unidos se sigue creciendo en este aspecto, sobre todo para la parte de Nueva York, pero las expectativas de crecimiento no paran y desean estar en la bolsa de valores de Toronto bajo el aspecto minero; aparte adquirir más bienes y diversificar las unidades de negocios tanto en el país como en el ámbito internacional.

Cabe mencionar que Aras como idea surge en 2015 con un par de clientes, y en 2017 se comienza con la parte de bienes raíces, pero la empresa como tal arranca en 2018, cuando algunos de los socios deciden impulsar el proyecto.

Entre 2018 y 2019 se arrancó con grupos más nutridos de asesores y consultores de ventas y se unieron más socios en las diferentes áreas, mientras que en 2020 y 2021 el crecimiento fue exponencial, teniendo propiedades y presencia en 17 lugares de la República Mexicana, una mina propia en operación, y lotes mineros que, aunque no están operando, son propiedad de Aras.

Asimismo cuentan con un complejo turístico en Quintana Roo, denominado “La Diosa”, el cual funge en su momento como garante para quien lo desee tomar de esa manera, y está disponible para los socios que colocan cierto capital.

“Los clientes pueden tener esa confianza de que Aras está sólido, estamos creciendo; somos una empresa vanguardistas. Y decirles que se la crean, que en realidad ellos merecen ganar más por el capital que coloquen en cualquier lugar y sobre todo que investiguen, sean personas informadas y que lo hagan por medios oficiales”, concluyó.