Actores de Los secretos de Dumbledore son como una familia

En 2007 el británico David Yates dirigió Harry Potter y la orden del fénix, siendo ese el inició de una hermandad entre él y el universo creado por J.K Rowling, que se extendería por nueve películas más (siete ya estrenadas, y dos más por realizarse en los próximos años).

La más reciente de estas cintas es Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, que forma parte de las adaptaciones de la precuela literaria publicada en 2001, que antecede a los sucesos de Harry Potter, y sigue las aventuras del joven magizoólogo Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Hay un sentido de familia, es importante. Porque es una industria muy difícil, y cuando nos reunimos a hacer algo, siempre es interesante”, expresó el realizador en un encuentro con los medios y agregó que este sentimiento se extiende también para el público.

“Lo que disfruto de estas películas es que se convierten en un lugar seguro para la audiencia, celebran los valores de la lealtad, amor y amistad, empoderan a las personas que suelen ser subestimadas, son cosas que resuenan para la gente en el mundo real, y lo hacen en este espacio mágico”.

Esta cinta es la tercera entrega de la saga Animales fantásticos, y presenta la lucha que enfrenta Newt, quien nuevamente es reclutado por Albus Dumbledore (Jude Law), para ayudarlo a enfrentar al malvado mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) y evitar que tome el control del mundo mágico.

EL NUEVO INTEGRANTE DE LA FAMILIA

En esta película hubo un cambio en el elenco, al sumar al actor Mads Mikkelsen como el antagonista, luego de que su intérprete original, Johnny Depp, fue forzado por la productora a abandonar la franquicia por problemas personales.

Para el danés fue como llegar a un nuevo y cálido hogar, donde pese a que todos se conocen, fue recibido con los brazos abiertos. “Es una familia, y sólo puedes esperar que te adopten, y así lo hicieron”, comentó.

Al referirse al proceso de adaptar el personaje, explicó que se apegó al cien por ciento al guion y el estilo previamente creado por Yates, y su enfoque fue tratar de indagar a fondo en las motivaciones que lo llevan a escoger el camino del mal.

“Está muy ligado a Dumbledore, tuvimos muchas conversaciones sobre eso. Nadie se levanta y dice quiero ser el malo, debíamos averiguar cuál es su misión y su meta, por qué trata de hacer el mundo un lugar mejor de esa manera”.

UN PERSONAJE CERCANO

Esta es la segunda ocasión que Jude Law da vida a Dumbledore, que en este spin-off se muestra como un joven hechicero, quien apenas está adquiriendo el conocimiento que lo llevará a convertirse, años más tarde, en el director del colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Al respecto, el actor expresó que para él “fue algo muy fortuito interpretar este papel a la edad que tengo (49 años), porque fue maravilloso ver un reflejo de eso en alguien 25 años menor. Y pensar en la persona que me he convertido, los errores que he cometido y sentirme tranquilo con eso, y de algún modo sentir cómo todo eso sigue vivo en mí”.

El británico recordó con gran emoción el primer momento que lo invitaron al elenco, y narró que desde ese entonces se sentía listo para ponerse en la piel de Albus, pues era un universo con el que había convivido desde años atrás, en compañía de su familia.

“Siento que me he preparado inconscientemente desde que empecé a leerles los libros a mis hijos. Hay mucho en el personaje para investigar como actor, incluso antes de que te

adentres a este mundo mágico, simplemente como humano”.

EMOTIVO RETORNO A HOGWARTS

Redmayne compartió que a lo largo de estas tres películas ha forjado un vínculo muy estrecho con su personaje, pues este le ha enseñado a no dejarse guiar por sus preocupaciones, y tener una visión más positiva del mundo.

“Amo a Newt, hay muchas cosas que amo de él, me encanta que es muy empático, siempre busca el bien en las personas, está muy contento con él mismo y la compañía de las criaturas, y disfruta el silencio”.

Lo más emotivo del rodaje, fue la escena que realizaron al interior del Colegio Hogwarts, algo que el artista describió como un sueño.

“Éramos un grupo de actores, y nos sentamos ahí a beber cerveza de mantequilla al lado de una chimenea. Me tuve que pellizcar, no creía que ese era nuestro trabajo. Entrar al Gran Salón fue increíble”, finalizó.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore se estrena el 13 de abril en salas de cine, es apta para todo público.