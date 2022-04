Alberto Mayagoitia mantiene viva una tradición escénica, el monólogo “Mi Cristo roto

Como cada Semana Santa, desde hace 18 años, Alberto Mayagoitia presenta el monólogo Mi Cristo roto, una puesta escrita por el padre jesuita Ramón Cué, que muestra el camino de aprendizaje y reflexión de un hombre a partir de que adquiere un Cristo sin cruz, rostro, ni la mano derecha.

El actor compartió en entrevista que esta obra pretende ser “un oasis en una oferta teatral una propuesta diferente, donde vamos a recibir un mensaje de armonía con Dios y el universo, de paz y abundancia espiritual, de perdón”.

Y es que según opina, la cartelera actualmente en la Ciudad de México se inclina hacia espectáculos que calificó como frívolos, y agradeció al productor Gerardo Quiroz por tener la valentía de aprovechar los días santos para brindar una opción diferente.

“Lo que me parece mal es que a veces parece que es la única oferta de teatro, si revisas la cartelera hay un enorme porcentaje de ese contenido, altamente sexual y cargado hacia la política. No digo que no, simplemente no debe ser prácticamente la única oferta que damos”.

Alberto aclaró que si bien se habla de Dios en este espectáculo que se ha presentado en Guatemala, Canadá, El Salvador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y España, el público encontrará momentos muy entrañables, pues no se trata de un sermón.

“No es un rollo de señoras rezanderas, es una obra actual, mágica, de un solo actor, pero con sus buenos chistes y momentos jocosos, para nada lo que pudiera pensarse que es una predicación, parecidas a los evangelistas que salen en la tele”.

Al respecto de la evolución que ha tenido el show a lo largo de los años, precisó que este se ha ido transformado y actualizando solo, pues lamentablemente siempre habrá una problemática en el mundo, que hace al público identificarse con el viaje del protagonista.

“Siempre hay algo qué reflexionar, dar gracias, algo que debemos aceptar y tolerar”, dijo. Parte del mensaje es aprender a ver con mejores ojos los obstáculos.