Batgirl: Cancelan estreno de la película por esta razón

Se canceló de manera oficial el estreno de 'Batgirl', película protagonizada por Leslie Grace. Esta decisión se tomó al poco tiempo de haber terminado el rodaje de esta producción de DC Comics. Se indicó que esta elección no está relacionada con el desempeño de los actores o por alguna opinión emitida por la crítica especializada.

Se tenía previsto que este proyecto llegará al cine a finales de este año y, a la par, se estrenaría en la plataforma de HBO Max, sin embargo, ya no será así, pues no estará disponible para ningún país, o sitio de streaming. De esta forma, es que nunca saldrá a la luz la nueva versión live-action de la pareja del ‘Caballero de la noche’.

No es el único filme que eliminó Warner Bros, ya que la precuela navideña del perro Sooby Doo llamada ‘Scoob! Holiday Haunt’, en ningún sitio será estrenada, a pesar de que hace unos meses fue aprobada y se le otorgó un presupuesto de 40 millones de dólares. Se dice que todavía más proyectos podrían unirse a esta lista, como ‘The Flash’.

La nueva versión de Batgirl

Esta película contó con las participaciones de varios actores de renombre, algunos de ellos fueron Michael Keaton en el papel de Batman, Brendan Fraser como el villano Firefly y JK Simmons con el personaje del comisionado James Gordon. Además, de la interpretación estelar de Grace como Bárbara Gordon (Batichica).

Esta cinta dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah fue grabada en la ciudad de Glasgow, ubicada en Escocia, su rodaje fue un evento importante para los pobladores de esta región, quienes agradecieron a la empresa por haber tomado esa elección.

Se canceló de manera oficial el estreno de 'Batgirl', película protagonizada por Leslie Grace. Instagram @lesliegrace

La producción de este filme costó más de 70 millones de dólares, por lo que se esperaba que las ganancias se multiplicaran con su estreno en taquilla, y las reproducciones en streaming, no obstante, esto no será posible, y ese dinero ya no lo podrán recuperar.

¿Por qué cancelaron "Batgirl"?

Un portavoz de la empresa de entretenimiento informó que la cancelación de Batgirl se originó a causa de una estrategia que puso en marcha la nueva dirección de la compañía, pues quieren enfocarse en proyectos que den más ganancias, y esta cinta no pasó la última evaluación.

“Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su actuación. Estamos increíblemente agradecidos con los realizadores de ‘Batgirl’ y ‘Scoob Holiday Haunt’ y sus respectivos elencos y esperamos colaborar con todos nuevamente en un futuro cercano”, detalló.

Por otro lado, el periódico The New York Post aseguró que la decisión se tomó tras la mala aceptación que tuvo la película en los test screenings, que son proyecciones ofrecidas a grupos limitados antes del estreno oficial.

Publicado originalmente en: El Sol de Puebla