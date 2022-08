¡Llega Spiderman! Tom Holland es captado vacacionando en México [Fotos]

A su corta edad, Tom Holland se ha convertido en uno de los actores más populares del momento, su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como el Hombre Araña ha hecho que su carrera tenga un gran impulso. Esto lo ha llevado a participar en otras producciones exitosas de Hollywood.

Hace poco su nombre se volvió tendencia tras ser captado de vacaciones en una playa de México, aunque él no ha compartido imágenes de esta visita en sus redes sociales, varios fans y reporteros pudieron fotografiarlo mientras estaba en la costa con su familia. Algunos turistas comentaron en plataformas como Facebook o Twitter que están intentando encontrarlo.

Al poco tiempo de que esta noticia se hiciera viral, mucha gente comenzó a especular acerca de su relación con la actriz Zendaya, porque ella no aparece en ninguna de las fotografías filtradas en la web, por eso consideran que probablemente ya no están saliendo. Además, desde hace varios días no los han visto juntos.

Tom Holland en Los Cabos

Después de su protagónico en las cintas ‘Spiderman: No Way Home’ (2021) y 'Uncharted' (2022), el actor de 26 años decidió tomarse un descanso en las playas de Los Cabos en el estado de Baja California.

Él fue visto en el mar practicando Kayak junto a su hermano Harry Holland. Los paparazzis lo reconocieron a pesar de que intentó ocultar su identidad con una camisa blanca de manga larga, una gorra del mismo color y unas gafas oscuras.

#TomHolland #mexico #loscabos TOM ESTA EN MEXICO, EN LA PLAYA DE LOS CABOS ❤️ pic.twitter.com/09U91oHeJA — ¿Porque es #TREND? México (@letrinus) August 1, 2022

Se desconoce cuánto tiempo estará el también gimnasta, y es que no ha posteado nada en sus redes. Muchos fans especulan que al igual como lo han hecho otros famosos, es probable que él también vaya a más lugares de ese estado.

De esta forma, es que él se une a la lista de celebridades extranjeras que han visitado esta región. Otras personalidades de la farándula que lo han hecho son Katy Perry, John Travolta, Sammy Hagar, Simone Biles, Justin Bieber, Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Travis Barker, Britney Spears y Shakira.

Spiderman regresa a los cines en septiembre

Durante la conmemoración del comic del arácnido y la primera película live-action que se creó de este superhéroe, Sony informó que volverá a proyectar en los cines el filme de ‘Spiderman: No Way Home’.

Esta noticia se confirmó primero para Estados Unidos y Canadá, pero hace poco se reveló que también lo harán en México el próximo primero de septiembre. Se indicó que no solo se trata de un reestreno.

Swinging soon to a theater near you! Check out the global releases for #SpiderManNoWayHome – The More Fun Stuff Version and save the date! 🕸 📆 pic.twitter.com/IUTIzTwHbB — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) July 19, 2022

Los creadores de la cinta mencionaron que esta versión tendrá el nombre de ‘The More Fun Stuff’, la cual contará con escenas inéditas, y aunque no han compartido la duración oficial, se cree que podría alcanzar las dos doras y media.

