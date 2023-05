Cumple influencer Ana Emilia sueño de niña chihuahuense Kimberly Sandoval

La familia Sandoval de la Cruz viajó desde la ciudad de Chihuahua al bello puerto de Mazatlán con la intención de cumplir el sueño de la integrante de menor edad en la familia, Kimberly, quien desde muy pequeña veía los videos de la influencer Ana Emilia, y anhelaba conocerla.

“Hola, yo soy Kimberly Samanta Sandoval de la Cruz. Tengo siete años y vendo de Chihuahua, Chihuahua.

Mi sueño ha sido conocer a Ana Emilia, por favor, ayúdame a compartir. Tengo cinco días buscando, y me gustan mucho sus videos, sus canciones, y mi canción favorita es la de llegamos a un millón y la quiero conocer. Mi mami me ponía sus videos desde 2018, cuando tenía cuatro años, y así me empezó a gustar esos videos. No me voy a ir de Mazatlán hasta que la conozca, porque mi sueño ha sido conocerla”, compartió la niña desde el malecón de Mazatlán el pasado miércoles 3 de mayo, por la noche.

Foto: Cortesía | Luis Rey Sandoval

La televisora TVP de Mazatlán hizo el contacto para que Kimberly se reuniera con Ana Emilia, y a partir de ahí, se gestionó la reunión para cumplir el sueño de Kimberly Samanta.

Para el encuentro, se preparó una sorpresa para la niña de siete años. Hicieron un primer contacto por Zoom, en el que Ana Emilia le dijo que estaba en otra ciudad, pero que le habían contado que la buscaba y que la quería saludar, por lo menos, a través de una pantalla.

“Muchísimas personas me han estado mandando tus fotos con la cartulina por todo Mazatlán. Y lo lograste, ¡sí me enteré de que viniste!”, le dijo la youtuber, a lo que Kimberly, con su idea fija en la mente, solo respondió “Quiero cumplir mi sueño de verte”.

Posteriormente se reunieron en persona en el foro de TVP, donde Kimberly y toda su familia pudo convivir con la joven artista, e incluso escucharon una de sus canciones cantada a capela.

Luis Rey Sandoval, papá de Kimberly, agradeció a todas las personas que compartieron fotos y videos en redes sociales buscando a Ana Emilia, desde el pasado domingo 30 de abril.

Foto: Cortesía | Luis Rey Sandoval

“Muchas gracias, Francisco Arce Camarena, por hacer el sueño realidad de nuestra hija, Kimberly Sandoval. Misión cumplida. Gracias por tan hermoso gesto de solidaridad, de igual forma, a toda la gente mazatleca. Mil gracias, lo logramos”, expresó Luis Rey Sandoval.

La familia integrada por Luis Rey Sandoval, su esposa Gabriela de la Cruz, y sus dos hijos, se ha distinguido por sus labores altruistas a favor de niñas, niños y sus familias que han sido hospitalizados en el Hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Chihuahua, a donde acuden cada año durante las fiestas decembrinas a llevar dulces, juguetes y esperanza de que todo va a salir bien durante su proceso de recuperación de la salud.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior, luego de que el hijo mayor de la familia, cuando era bebé tuvo una emergencia de salud, y fue ingresado al centro hospitalario, donde la familia conoció la realidad que atraviesan muchas personas que no cuentan con recursos suficientes para afrontar ese tipo de situaciones, y de los niños que permanecen internados durante festividades como navidad.

Desde hace años, la familia altruista realiza actividades para poder llevar alegría en forma de obsequios a las personas que son atendidas en el Hospital Morelos, y en esta ocasión, fueron ellos quienes recibieron ayuda para cumplir el sueño de la niña Kimberly.