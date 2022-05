¿En qué consiste el veto de Televisa a Eugenio Derbez?

La tarde de este viernes Eugenio Derbez y Emilio Azcarraga protagonizaron un intercambio de declaraciones en Twitter, en torno a un presunto veto que Televisa impuso al actor, por su participación en una campaña contra el Tren Maya.

Aunque el presidente de la televisora argumentó que no existe tal medida, e incluso compartió un fragmento de una entrevista que la periodista Paola Rojas le realizó al protagonista de "La familia P.Luche"; a las pocas horas fue desmentido por este último en otra serie de tuits, donde señaló que ningún espacio informativo de la empresa le dio promoción a su nueva película, "The valet".

Te puede interesar: Eugenio Derbez narrará en cine otra historia aspiracional

¿En qué consiste el veto?

Gossip Comediantes novatos y veteranos se enfrentan en LOL

De acuerdo con declaraciones que el propio Derbez hizo en un programa de radio, tras una entrevista que otorgó en torno al tema del Tren Maya, el día 30 de marzo, lo dejaron de invitar a los programas de Televisa, e incluso asegura que le cancelaron algunos espacios tan sólo dos semanas antes del estreno de su cinta.

"Regresó de los Oscares, me entrevista todo mundo. Tengo entrevistas pautadas, y de repente toda la gente de Televisa que desde abajo, me conoce todo Televisa, y de repente dicen" oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado"", afirmó. "Me cancelan en ese momento dos entrevistas, a media hora de entrar al aire".

Eugenio mencionó también que pese a sus intentos de solucionarlo con las cabezas de la empresa, únicamente recibió negativas, por lo que decidió dejar el tema por la paz.

"Mandé un mensaje y me quisieron" dorar la píldora", y dije "mejor no"", dijo, no sin antes agradecer que existen más medios donde puede dar a conocer su trabajo.

La respuesta de Emilio Azcárraga

Luego de que Derbez emitió todos estos comentarios, el presidente de Televisa le respondió con frases famosas hechas por los personajes del comediante.

Gossip Amaury Nolasco aprendió a hacer comedia al estilo mexicano viendo televisión

En el primer mensaje de su cuenta de Twitter, el también dueño del club América compartió una entrevista que Paola Rojas le hizo al protagonista de No se aceptan devoluciones para que hablara sobre su participación dentro de la cinta CODA, que ganó el premio Oscar a Mejor Película. De esta manera, aclaró que él no fue vetado.

"Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, ‘pregúuuntame, caon’. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue ‘horribleee’, aquí tu entrevista”, escribió.

En su siguiente post, Azcárraga comentó que también lo nombraron durante la transmisión de la campaña a la que se unieron varias celebridades y activistas para detener la construcción de la mega obra del presidente Andrés Manuel López Obrador: “y nuestra cobertura de Sélvame del Tren'... y te mando todo, todo lo que me sobra”.

Para finalizar, Azcárraga explicó que la verdadera razón del distanciamiento surgió luego de que Derbez le pidió los derechos gratis de La Familia P. Luche, uno de los programas más exitosos en la televisión nacional abierta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, confesó.