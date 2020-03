Mauricio Ochmann confiesa crisis matrimonial con Aislinn Derbez

Lo que parecía ser un amor perfecto, se está convirtiendo en un trago amargo para Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes en estos momentos pasan por problemas.

Luego de que la revista Tvnotas diera a conocer que la linda pareja atravesaba por una pequeña crisis matrimonial, una fuente cercana a los actores reveló a la revista que no están separados, sin embargo, sí pasan por un duro momento, incluso van a terapia.

Gossip Los Derbez, de estreno por reality De Viaje a través de Amazon

Ante estas fuertes revelaciones, Mauricio Ochmann confirmó para la revista Quién que en efecto van a terapía, aunque dijo que no hace caso a los rumores y prefiere dedicarse a su pequeña Kailani.

"Yo soy un fiel creyente de la terapia. Creo que cuando uno anda mal, o para conocerte mejor, es importante ir a terapia y conocerte porque de repente hay muchas cosas que hoy por hoy actuamos y no sabemos desde dónde lo estamos haciendo y muchas cosas tienen que ver con la infancia, con la crianza, con la adolescencia o algún fantasma ahí atorando", comentó Mauricio Ochmann

Por otra parte, Aislin confesó en el programa Despierta América que pasó una crisis matrimonial cuando se fueron de viaje a Marruecos para grabar el reality show De viaje con los Derbez.

Ver esta publicación en Instagram Y si, la vida se construye de momentos... 🥰 Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann) el 26 de Ago de 2019 a las 11:45 PDT

Como nunca antes había visto, la hija mayor de Eugenio Derbez, detalló que la situación personal y emocional que vivía en ese momento la llevó a tacharse a sí mismo de “desequilibrada e histérica”.

"Se pudo detectar que 7 de cada 10 policías mujeres sufrieron de violencia de género cuando estuvieron en la academia y 4 de cada 10 han sido víctimas o presenciado algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus corporaciones." Señaló la investigadora @PilarDeziga pic.twitter.com/waZCIqcBtE — Causa en Común (@causaencomun) March 3, 2020

"Yo estaba en una especie muy oscurita, era un momento muy oscuro de mi vida, estaba muy abrumada. Yo después de ese viaje acabé drenada, mal, dije ‘Estoy súper desequilibrada, no sé qué me pasa", dijo Aislinn Derbez.

“Me tuve que ir a terapia, sí fue así de 'necesito entender qué me está pasando'. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras, que solo te confronta la familia. Yo sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica, a mí me da mucha pena que salga esto”, agregó.