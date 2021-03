Yalitza tiene un talento nato: Cher Constantine

TLALPUJAHUA. Yalitza Aparicio se entiende tan bien con el director Luis Mandoki, que ha sorprendido a la productora Cher Constantine, quien está detrás de Presencias, película con la que la actriz regresa al cine mexicano luego de su debut en Roma, y por la que fue nominada al Oscar.

“El protagonista es Alberto Amann y Yalitza tiene un súper papel dentro de la película. Es muy padre porque ella es una tipaza, es muy buena actriz y se entiende perfecto con Luis Mandoki; creo que han hecho muy buena mancuerna”, dijo Constantine durante el rodaje de la cinta.

Aparicio comentó recientemente a El Sol de México que estaba tomando clases de actuación para su siguiente proyecto. Sin embargo, la productora, quien también realiza un papel dentro de la película, aseguró que el desempeño de la oaxaqueña no parece el de alguien que se encuentre en formación.

“La verdad tiene un talento nato. Yo no sé qué clases haya tomado, pero de verdad es súper actriz, más de lo que me esperaba. Me gusta mucho su trabajo.

Está aprendiendo mucho de Luis Mandoki por el tipo de método que maneja, pues él también es maestro de actores”.

Mientras se realiza esta entrevista en el exterior de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan, en Tlalpujahuilla, estado de Michoacán, adentro, Luis Mandoki está dirigiendo a Alberto Amann, quien con un bastón camina hacia el atrio donde está a punto de enfrentar una situación sobrenatural con alguien que parece volver a la vida.

El actor argentino es reconocido por su papel como Pacho Herrera en Narcos y Narcos: México. “Su personaje dentro de la película regresa a la cabaña donde vivió de chiquito para resolver unos asuntos tras una tragedia. Ahí descubre cosas espeluznantes”, dijo la productora.

Presencias es la primera película que Luis Mandoki dirige desde La vida precoz y breve de Sabina Rivas, estrenada en 2012 y ganadora de tres premios Ariel el año siguiente. Esta cinta representa su debut como realizador en una película de terror en más de 40 años de trayectoria.

La dirección de fotografía estará a cargo de Philip Lozano, quien trabajó en la serie francesa Marianne, de Netflix, además realizó el video musical Do it right del DJ Martin Solveig y ha colaborado en comerciales para Peugeot y Saint Laurent.

El elenco y la producción filmaron en Tlalpujahua durante una semana con un fuerte protocolo de seguridad sanitaria para evitar contagios por Covid-19. El rodaje estaba previsto para inicios del 2020, pero debido a la pandemia tuvo que ser pospuesto hasta estas fechas.

“Hubo cambios a favor como también en contra. Pudimos prepararnos más. Sin embargo hubo algunos elementos del elenco que ya no podían participar”.

La pandemia implicó que el presupuesto de la película incrementara un 20 por ciento su costo original. “No nada más es el tapabocas y el gel antibacterial, son muchas cosas más: pruebas PCR y de antígenos que aplicamos cada tres días, lo que aumentó el costo”, aseguró Constantine.

Los miembros de la producción deben usar una de las cinco pulseras de diferentes colores que jerarquizan la interacción que pueden tener entre sí. La de color rojo que porta Cher Constantine y otros productores es la única que permite tener contacto con el director y el elenco.

Presencias tendrá un rodaje de siete semanas y dos días, con otras locaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Su fecha de estreno está prevista para el último trimestre de 2022, según la pandemia por Covid-19 lo permita.