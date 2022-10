Cirque música Querida rinde homenaje al Divo de Juárez, Juan Gabriel

Con una alfombra roja encabezada por el heredero de Juan Gabriel Iván Aguilera, y su esposa Simona y por la que desfilaron personalidades como el ex boxeador Humberto Chiquita González, Sergio Mayer, Jacqueline Andere, Dulce, Margarita Gralia, Arcelia Ramírez, Anabel Ferreira, Beatriz Moreno y Stephen Cook, creador del espectáculo, este jueves 20 inició la temporada de Cirque música Querida. Celebración oficial de Juan Gabriel, en el Teatro San Rafael.

“Mi padre va a seguir viviendo a través de su música", dijo Iván Aguilera Salas, quien ofreció una breve charla antes de la función, acompañado por los productores Morris Gilbert y Alejandro Garza, así como del creativo y productor estadounidense Stephen Cook.

“Es un trabajo de dos años, hemos reído, hemos bailado y a veces llorado al escuchar las obras de mi padre, esperamos que resuene igual con el público”, agregó minutos antes de levantarse el telón.

Un acto de acrobacia a cargo de dos artistas da pie a los ocho cuadros que inician con La Invocación, un ritual al santo Juan Gabriel a quien le encienden veladoras y dejan flores en el altar, mientras suena la música de Querida.

En El campo, tres hombres trabajan la tierra donde nació Juan Gabriel, para luego pasar a un cabaret en La Frontera; en otro cuadro, se escucha Buenos días señor Sol en un espacio de costureras, y siguen los temas No tengo dinero y Ya lo sé que tú te vas. Una escenificación en la cárcel precede a El Palenque, donde cantan Costumbres, De mí enamórate, Perdona si te hago llorar, y Déjame vivir.

El after fue el siguiente cuadro con los temas Caray, El Noa Noa y pasa a La Cantina, donde se escucha Hasta que te conocí, para inmediatamente sguir en la Estética nail bar; Abrázame muy fuerte se escucha a través del televisor, y sigue con Te sigo amando, Yo no nací para amar, No vale la pena y Pero qué necesidad.

En el bloque Recuerdo hace su aparición el mariachi para interpretar Amor eterno, Te lo pido por favor, Y con todo y mi tristeza y Se me olvido otra vez, que marcan el fin del show con la proyección en una pantalla gigante de fotografías familiares como de su carrera y una despedida con un acto circense.