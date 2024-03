¿Cuál es la canción por la que multaron a los "Prófugos del Anexo" en Chihuahua?

El pasado 16 de marzo, durante su concierto en el Estadio Olímpico de la UACh, los "Prófugos del Anexo" se olvidaron de la restricción respecto a la interpretación de narcocorridos en Chihuahua. De un momento a otro Alfredito Olivas, comenzó a entonar su popular canción "El malo de Culiacán", que narra la historia de un sicario que llevaba "orgullosamente" armas de alto poder cuando, de repente fue interrumpido por su staff ya que en nuestro estado las multas por apología a la violencia son reales.

Inmediatamente, Julión Álvarez, entre risas y disculpas reconoció el error: "No nos acordamos que aquí no podemos cantar narcocorridos. Se nos olvidó. Pedimos ante todos ustedes una disculpota".

¿De qué habla la canción "El malo de Culiacán"?

Este corrido narra la muerte de Eluvier Amán Torres Núñez, un joven sicario que encontró su final en Culiacán, Sinaloa, en 2010. En la canción, no se menciona directamente su nombre, pero las referencias son claras. "El hubiera ya no existe, no hay mañana, ya pasó", comienza la historia que detalla su vida y su trágico final.

"Una súper, una nueve, un cuerno de chivo, qué más da", dice la canción sobre las armas que portaba Torres Núñez. Eluvier, según la narrativa del corrido, tenía un hermano "de buen corazón", similar en apariencia al "malo de Culiacán". El relato concluye con la frase que da inicio al corrido: "El hubiera ya no existe", un juego de palabras que también puede entenderse como "Eluvier ya no existe".

Alfredito Olivas en Chihuahua. Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

Lo que dice la ley de Chihuahua sobre los narcocorridos

El Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos para el Municipio de Chihuahua advierte de multas que pueden ir desde 40 mil dólares a los artistas que interpreten temas que promuevan la violencia contra las mujeres o el crimen organizado. Por este motivo haber entonado "El malo de Culiacán" les valió a los "Prófugos del Anexo" una sanción económica.

El concierto tuvo miles de asistentes. Foto: Rafael Ochoa / El Heraldo de Chihuahua

El concierto de "Los prófugos del anexo" tuvo un poder de convocatoria tal que reunió más de 40 mil personas que se encendieron de emoción con la letra de "El malo de Culiacán", canción que como ya mencionamos es un relato de la vida y muerte en el mundo del crimen organizado y no importa que sea una de las melodías más populares del intérprete (ya que acumula miles de vistas) en nuestro estado es una provocación a la ley.

¿Quiénes son los "Prófugos del Anexo"?

Alfredo Olivas, oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, es un cantautor del género regional mexicano. A los 9 años, escribió su primer corrido, que marcó el inicio de su carrera musical.

Julión Álvarez se disculpó con el público chihuahuense. Foto: Archivo / El Sol de Parral

Actualmente tiene 30 años de edad, una exitosa carrera además y un amplio repertorio musical: Cabe recordar que durante una presentación en Parral durante 2015 fue víctima de un atentado mientras que su hermano perdió la vida en un incidente violento.

Por otro lado, la historia de Julión Álvarez como artista se remonta a 2002, en Chiapas, cuando asistió a un baile de la reconocida Banda El Recodo. y fue recomendado como guía turístico para el grupo, lo que le permitió conocer a Poncho Lizárraga, a quien Julión confesó su pasión por la música y fue invitado a colaborar con Alberto Lizárraga, marcando así el comienzo de una exitosa carrera musical.

Su presentación en Chihuahua fue un éxito rotundo ante la cantidad de asistentes que se dieron cita para disfrutar del género regional mexicano; sin embargo su presentación se vio opacada por el pequeño error que ahora les costará una multa por entonar narcocorridos.