El cantante chihuahuenses Jesús Luna promociona su nuevo tema “Te encontraré”

El cantante chihuahuense Jesús Luna se encuentra promocionando su reciente sencillo que se titula “Te encontraré”, tema que es de su autoría y aborda las desapariciones de las personas, y del cual quiere realizar un video del mismo, solicitando el apoyo de la comunidad que tenga un familiar o amigo que no ha sido localizado, si así lo desean, apoyar con una imagen de su ser querido para que aparezca en el videoclip.

“La canción habla de todas las personas que no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos, una de las estrofas dice: ‘Y no me cansaré, te lo prometo te encontraré’, y tenemos planeado dar a conocer el filme en este mes, probablemente a finales, donde aparecerán las fotos que nos hagan llegar, parte de la filmación se llevará en las cruces que se encuentran frente al Palacio de Gobierno, como la de Marisela, así como en Juárez”, informó Jesús Luna.

“Las personas que deseen aportar alguna imagen pueden hacerlo en el siguiente link (https://chat.whatsapp.com/CoMzSmb3tQgHNlNaM1j2SJ); mucha gente me ha preguntado ¿por qué me gusta la música? y les digo que Dios me dio un don para cantar y quiero dárselo a la gente, mientras Dios me dé la oportunidad de cantar todo lo que pueda quiero dejar en alto mi pueblo también que me ha apoyado mucho El Sauz, Chihuahua”, señaló.

Su gusto por la música, dice, viene desde niño ya que aprendió a cantar con el karaoke, su carrera inició en el 2016 con una agrupación, pero su sueño de ser solista empezó en el 2020 siendo apoyado por la compañía Lion Records; por otra parte, expresó que la melodía la compuso por unos amigos que tienen un hermano desaparecido y ver el dolor de los padres ante esta situación, por lo cual a través de su video quiere dar voz a esas personas que tienen todavía la esperanza de localizar a su ser querido.

“Soy muy romántico, no me gusta componer corridos, ya que desde mi niñez escuchaba Julio Iglesias, José José, por ello considero mi música como norteño-balada, para mis fans y seguidoras pueden seguirme en YouTube donde estoy registrado como Jesús Luna: Tema; de igual forma en la plataforma de Facebook me localizan como Jesus luna; y en Spotify en el siguiente link (https://open.spotify.com/artist/1nj17jpGFbrex9S9WkERkW?si=WG-gpodQS4W7ZZfOC33OdQ)”, indicó el cantautor.

“Me considero una persona muy sentimental, me entrego a los temas que escribo, ya que mi fuente de inspiración precisamente son situaciones por las que he pasado, entonces cada una de las canciones llevan parte de mi vida, decepciones, ilusiones, alegría, todo tipo de sentimiento”, manifestó.

Cabe señalar que también hizo casting para entrar al reality show de La Academia el año pasado, asimismo, tuvo la oportunidad de cantar al lado de uno de los grandes de la música Leo Dan en el Teatro de los Héroes.

Si deseas saber más de este joven cantautor síguelo en sus redes sociales, también puedes escuchar algunas de sus composiciones en YouTube como: “Me encantas”, “El wero”, “El cuate”, “Mi pedacito de ángel”, entre otras más.