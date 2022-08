El chihuahuense Gabriel García continúa en las semifinales de La Voz México

De los 9 participantes de Chihuahua que se encontraban en La Voz México, el único que ha salido avante en este reality musical y está en la etapa semifinal es Gabriel García, siendo su coach David Bisbal, quien, emocionado, dice, es una gran responsabilidad y reto dar la cara por el Estado Grande, pero con el apoyo que ha estado recibiendo de sus seguidores, sobre todo de los chihuahuenses, indica que dará lo mejor de sí como lo ha hecho hasta este momento para traerse el primer lugar.

¿DESPUÉS DE LA VOZ QUÉ SIGUE?

En entrevista con este medio de comunicación señaló: “Mi estancia en La Voz ha sido muy original, con ello me refiero a que es única, no había vivido otra experiencia así, conocer al coach y lo que está detrás de todo lo que implica este programa es inigualable, me siento bendecido, con muchas ganas de seguir continuando y avanzar a la siguiente fase y poner en alto a Chihuahua. Al terminar esta etapa, vamos a ofrecer un concierto todos los que hemos participado en este concurso, todavía no hay fecha ya que se están viendo los detalles de logística, pero se llevará a cabo en la capital”.

Foto: Cortesía | Gabriel Díaz

SÍ SE PUEDE

“Decidí participar en este reality show porque había deseado comprobarme a mí mismo que sí se puede, que las limitaciones están en la mente, otro de los factores que me llevó fue el querer seguir creciendo como artista y creer más en mí; desarrollo que me ha gustado y deseo inspirar a los demás para que se atrevan a perseguir sus sueños, como lo he hecho yo hasta hoy; por otra parte, yo tenía el paradigma de que todo ahí era comprado, pero ya están ahí compruebas que no es así.

FILÁNTROPO

El ganador de esta competencia se hará acreedor, según información en diversos medios, la oportunidad de grabar un disco digital, así como la cantidad de un millón de pesos, de lograr llegar a la final y derrotar a sus rivales, el chihuahuense dice qué es lo que haría con el premio: “Deseo ayudar a niños que están padeciendo hambre, llevar apoyo a orfanatorios; de igual forma a los animales que no se encuentran en su hábitat correspondiente buscarles un lugar indicado para su supervivencia; yo me considero una persona que ama la vida, la creación; y por último ayudarme un poco para darme a conocer en esta carrera que estoy formando.

Foto: Cortesía | Gabriel Díaz

FRASE:

“Cuando tenía 16 años, aproximadamente, participé en varios concursos, fui a Pachuca, Hidalgo, a un nacional de canto y cultura; después fui a Durango, Aguascalientes y Guadalajara, en todos salí victorioso, espero que éste no sea la excepción”

