El rock es el bálsamo que une generaciones: Moderatto prepara gira

Los conciertos de Moderatto tienen como único objetivo celebrar el rock and roll, y hacer que sus integrantes y su público pasen un buen rato coreando sus canciones.

Por ello, en su regreso a los escenarios presenciales buscarán divertirse como siempre lo han hecho, y transportar a los asistentes a su “fantasía de rock and roll”.

“No pretendemos hacer nada nuevo, ni cambiar el mundo, pero sí por un rato que la gente se olvide de sus problemas y ¡que viva el rock and roll!, como dice Álex Lora. Es lo que pasa cuando vas a un parque de diversiones, sabes que no estás en el oeste, ni en la jungla, pero aún así estás durante los dos o tres minutos que dura un ride. Así es cuando estás en un concierto de Moderatto, te olvidas de todo”, señaló el guitarrista Iñaki Vázquez en conferencia de prensa. El músico se mostró sorprendido de que el proyecto que inició como una pequeña broma haya celebrado 20 años de existencia este año, y subrayó que nunca ha sido su objetivo usurpar el lugar de los grandes del rock mexicano, sino más bien mantener vivo su mensaje a través de su estilo particular. “Se trata de proyectar un anhelo de algo que nunca ocurrió en los 80, nunca hubo una banda como la que tendría que haber existido en nuestro país, entonces de alguna manera fue una venganza de la historia”, mencionó Iñaki.

Su compañero Marcello Lara compartió que continúan trabajando a todo vapor con los preparativos del festejo por sus primeras dos décadas, pero enfatizó que prefieren esperar a que la emergencia sanitaria se reduzca al mínimo de contagios, para evitar poner en riesgo a sus fans.

Al cuestionarlos si cree que exista una agrupación capaz de homenajear su legado, como ellos lo han hecho para grandes bandas como Kiss y Mötley Crüe, respondió que no hay nadie haciendo lo mismo que ellos, pero al mismo tiempo hay muchos grupos emergentes que podrían lograrlo. Nosotros no hicimos nuestro grupo para pasar a la historia. Estamos aquí para divertirnos. Nuestra música, nuestro rollo, siempre es algo que puede ser como un bálsamo para tu bienestar emocional y espiritual cuando lo necesites. El rock and roll no muere, porque es el bálsamo que une a generaciones”, agregó Marcelo.

Moderatto se presentará en vivo mañana a las 20:30 hrs en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.