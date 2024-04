Romeo Santos desmiente haber sufrido un paro cardíaco

Romeo Santos, el reconocido cantante de bachata, desmintió, a través de su cuenta de X, haber sido hospitalizado de emergencia, luego de que a través de redes sociales se difundiera un mensaje no oficial que señalaba que el artista nacido en El Bronx, Nueva York, hubiese sufrido un paro cardíaco.

“Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño. Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más bruto de lo que pensé. Si continua pensando tanto en como destruirme, puede ser que a usted le de un paro cardiaco. Dios lo reprenda”, escribió el intérprete de Eres mía.

El rumor sobre su estado de salud surgió a través de TikTok desde el sábado, sin embargo el rumor cobró relevancia y mayor alcance la tarde de este domingo, llegando a poner en duda su veracidad.

Frente a la incógnita de si era verdadero o no, Romeo Santos finalmente tomó como vía de comunicación su perfil de X para corroborar que está fuera de peligro.

Sigue en pie la gira Cerrando Ciclos 2024, de Romeo Santos

En su mensaje el cantante, que fue parte del grupo de bachata Aventura hasta 2011, señaló que sigue en pie la gira Cerrando Ciclos 2024, que comenzará el próximo 1 de año junto a sus excompañeros en la ciudad de Sacramento, California.

“Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, dijo el “Rey de la Bachata” en un comunicado para presentar la gira.

Después de su debut, Cerrando Ciclos 2024 continuará durante mayo y junio por Texas, Carolina del Norte, Illinois, Nueva York, Distrito de Columbia, Connecticut, Nueva Jersey, Florida y Georgia. En total, la gira que despedirá a Aventura tendrá 18 fechas totales en Estados Unidos y dos más en Canadá.