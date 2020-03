Estrella Solís apela a los valores

Firme creyente de que la actuación es un reflejo de la sociedad, Estrella Solís considera que “El club” no es una serie que invite a los muchachos a vivir en el mundo de las drogas.

“No podemos negar el mundo en que vivimos, no solamente en México, sino en muchos países, es un problema que tenemos. Viene desde el amor incondicional de nuestra familia, el respeto, la empatía, si tenemos los suficientes valores podemos combatir este tema, hay que aprenderlo conscientemente para no caer en eso, no dejarte envolver por qué dirá la sociedad si no soy rico o si no tengo carrera, cuando puedes trabajar de muchas otras formas”, dijo a Gossip.

Estrella siente la responsabilidad de compartir desde su punto de vista cómo le afectan movimientos como el 8M y El Nueve Ninguna Se Mueve.

“Vivo en esta sociedad donde veo agresiones y violencia y por supuesto no estoy de acuerdo. A través de mis redes sociales expreso lo que creo que no es correcto, no creo que tenga que haber violencia hacia ningún género: hombre, mujer, animal, bajo ninguna circunstancia. Obviamente el 9 no me moví, hice los pendientes que tenía en mi casa, para que también exista esta reflexión hacia quien tenga que caerle el punto de lo importantes que somos y las grandes cosas que podemos hacer”.

La serie deNetflix trata de un grupo de jóvenes que crean una aplicación para ganar dinero y terminan vendiendo drogas. El personaje de Estrella es Polly, heredera del negocio de narcotráfico de su padre, por lo tanto enemiga del Club.

“Es una mujer sumamente inteligente, su libro favorito es El Arte de la Guerra, que en los negocios se utiliza para estar siempre un paso adelante sin tener que ensuciarte las manos, ella se maneja por ese lado”, comentó.

“A pesar devenir de una familia complicada es muy humana, leal a sus amistades, lideresa, fuerte, muy segura de sí misma, se ejercita, sabe bien lo que quiere, no se deja, no tiene que ser violenta de inicio, hasta que alguien suelta la piedra se va con todo”, describió a Polly.

“Más allá del narcotráfico, (la serie) es un reflejo de la sociedad joven en la cual estás un poco solo, apartado de tu familia, porque tus padres tienen que trabajar para darte una mejor vida. De repente nos olvidamos de la comunicación padres-hijos y viceversa. La amistad, nosotros elegimos a esa otra familia que de alguna manera nos apoya”, señaló.

Y el empoderamiento de la mujer, porque la serie habla no desde la parte vulnerable que estamos acostumbrados a ver, sino desde su fortaleza.

“No vas a ver mujeres quebrantadas emocionalmente, sino tomando esa fuerza interior que todas tenemos y que de alguna manera siempre sacamos. Entonces no se nos ve ni vulnerables, ni sexualizadas. Eso es importante, darle el giro de tuerca a cómo la sociedad nos tiene que ver: fuertes”, subrayó.

Finalmente la actriz agradeció el apoyo e invitó a sacar lo mejor de la serie, “tenemos una lucha muy grande que hacer en muchos aspectos, pero creo que si hay amor, respeto y empatía podemos lograrlo”.

