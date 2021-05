¡Ganadora indiscutible! Miss Perú defiende a Andrea

Como en todo evento o concurso siempre habrá personas que no estén de acuerdo con el veredicto final, y Miss Universo no podía ser la excepción, ya que muchos aseguran que una de las grandes favoritas del público, Janick Maceta, Miss Perú, debió haber sido la ganadora y no Andrea Meza.

En la final, la ingeniera de Software, de 26 años se enfrentó a: Julia Gama de Brasil, Adline Castelino de la India, Kimberly Jiménez de República Dominicana y Janick Maceta, la representante de Perú, el trabajo y desempeñó que realizó durando todo el evento hizo que tras obtener la corona Andrea Meza, las redes sociales la atacaran a Miss México.

"Estoy indignada que hasta en el Miss Universo sigue la corrupción. Con todo respeto, cómo premian a una candidata que no respondió adecuadamente en comparación de las otras finalistas. Prefieren el dinero; años atrás una Miss colombiana protestó justamente de esto", dio a conocer una usuaria de Twitter.

Sin embargo, Oswaldo Ozzie Mendoza, director de las competencias Miss California Latina y Miss Teen California Latin, quien ha trabajado en la industria por más de 20 años preparando a las candidatas para las justas nacionales e internacionales, fue el primero en defender el triunfo de Andrea Meza: “Era esperarse, incluso desde antes del domingo ya que es una mujer disciplinada y preparada, aunque lo que le dio el triunfo fue su humildad, sencillez y facilidad para conectar con la gente”, dijo.

Igualmente Miss Perú aclaró que no hay ninguna rivalidad entre ella y Andrea Meza: “Felicidades belleza. Andrea Meza, nuestra nueva Miss Universo, qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que te rodean, te quiero mucho y nuca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos, ¿podrán con este amor? Jamás”, expresó en sus redes sociales.

“Me duele que la llenen de comentarios negativos porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren entonces #Stopbullying”, finalizó Janick.

