Giselle Araiza triunfa en Miss Juárez

La chihuahuense Giselle Araiza Jáquez, de 24 años, fue la ganadora en el concurso de belleza Miss Juárez 2023, en la etapa Local, quien participó contra siete compañeras, siendo ella quien finalmente triunfó ante sus colegas y ahora se prepara para la etapa Estatal, que tiene fecha tentativa el mes de abril del año próximo, dedicando este logro a todas las mujeres.

“Ahora como soberana quiero decirles a todas las chicas que están en busca de sus sueños que deseen ser misses, arquitectas, doctoras, lo que sea, que obviamente los sueños se complen, luchando muy duro, pero sobre todo quiero dar una muy buena impresión e imagen a todas las mujeres de Ciudad Juárez y de todo el mundo”, expresó para este medio de comunicación Giselle Araiza.

Sobre este evento señaló: “Desde pequeña una de mis ilusiones siempre fue ser modelo, y pues se me abrió la oportunidad de estar en este certamente, acepté, y la competencia inició desde junio, entonces ahora como representante de la ciudad fronteriza, y las otras chicas que ganaron en sus municipios estaremos haciendo diversas actividades y presentaciones a lo largo del estado para darnos a conocer, y poner en alto cada una de nosotras nuestra ciudad”.

Entras las entidades que estarán compitiendo ahora en la fase Estatal se encuentran: Namiquipa, Guachochi, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, entre otras, por mencionar algunas de ellas, y por el momento no se decide todavía la sede donde se desarrollará la final.

Es de mencionar que Giselle Araiza Jáquez, Miss Juárez 2023, está estudiando la carrera de Veterinaria, y fue a los 17 años que entró al mundo de las pasarelas y modelaje, siendo éste su primer concurso de belleza iniciando con el pie derecho al lograr obtener la corona, quien dio a conocer que la belleza interior como exterior:

“Representa muchas cosas, como seguridad, confianza, quererse a uno mismo, sentirse y creerse uno grande en la vida, porque creo que ya estamos en un punto muy importante que lo que más importa es la belleza interior, el cómo se desenvuelve uno con las demás personas, en el mundo, y la seguridad que proyecta uno mismo es como las personas te van a ver, por supuesto que la belleza exterior cuenta mucho en este tipo de eventos, sin embargo, en lo personal, me fijo en el interior de la persona.

“Asimismo, la palabra éxito tiene para mí el significado de poder realizarse día a día hasta poder cumplir tus metas u objetivos, hacer lo que te gusta y lo que te motiva hacer en tu vida; y ahora en esta convivencia cada una de nosotras destacamos por las cualidades que tenemos, así como la seguridad que demostramos en cada una de las facetas arriba del escenario ante los jueces calificadores y el público en general.

“Al escuchar mi nombre como la ganadora me quedé en shock, me preguntaba a mí misma ¿en serio gané?, no me la creí en el instante, fue un sentimiento súper bonito, siendo un éxito más, un paso más en mi vida, y mis primeras palabras fue un agradecimiento a mi familia, mis amigos, mi coordinadora y todas las niñas que estuvieron participando, ya que hice una buena amistad y relación con cada una de ellas."