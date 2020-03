Grandioso Espectáculo trae Allegro los 90 al presente

Haciendo honor a su nombre, Allegro llenó de energía y ritmo el escenario con su musical “We are the 90s”, el fin de semana en el Teatro de los Héroes.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Desde “Vogue” y “Remember the time” hasta “Livin la vida loca”, más de 20 números musicales fluyeron en perfecta sincronía, recordando a Madona, Shakira, Christina Aguilera, Miguel Bosé, Gustavo Cerati, Beto Cuevas, Spice Girls, Ricky Martin, Miguel Mateos, Shania Twain y otros ídolos de la última década del siglo XX.

Con éxitos como “Baby one more time”, “Bambú”, “Genie in a bottle”, “Hijo de la luna”, “La cosa más bella”, “Man! I feel like a woman”, “Princesa tibetana”, “Say my name”, “Ven conmigo”, “Wannabe” y más.

Más de 30 bailarines ejecutaron las magníficas coreografías montadas por Sandra y Liliana Molina, mientras varios cantantes lucieron sus voces al compás marcado por ocho músicos, con arreglos de Alan Alfonso Sánchez y dirección de Armando Isaías.

El diseño de vestuario y dirección escénica estuvieron a cargo de Lillián Viveros y los excelentes efectos de iluminación, de Alejandro Olace y Magaly Ortiz.

La sala registró lleno, principalmente de entusiastas jóvenes que todo el tiempo animaron a sus favoritos y al final les brindaron un largo y cálido aplauso.

Te recomendamos: Ráfagas --Exponen causas para sacar a Cabada --Premian a diputado con secretaría clave --Sacan pasado de Olson San Vicente Local Reducción del 6% en tendencia de empleo