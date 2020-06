Guerreros llega en el mejor momento de mi vida: Mauricio Barcelata

Llega a México Guerreros, el reality deportivo extremo que conjunta destreza física e inteligencia, en una competencia en equipo con pruebas en aire, tierra y agua, confirmó Mauricio Barcelata, conductor con Tania Rincón de este concepto de entretenimiento que se estrena el lunes 15 por el canal 5 a las 20:30 horas.

La primera temporada del programa que produce Magda Rodríguez tendrá 46 capítulos, se trata de la versión mexicana de Esto es guerra, que en Perú lleva nueve años de transmisiones.

“Guerreros, es el proyecto más ambicioso que me ha tocado en estos años de mi carrera. Son 20 concursantes divididos en dos equipos y justo a esta palabra, equipo, tendrán que hacer honor los participantes en cada una de las pruebas”.

El show se grabará en un macro foro, pero a diferencia del formato original, este no contará con público, para mantener las medidas de seguridad debido a la pandemia.

“No lo haremos con audiencia, los participantes no tendrán contacto físico piel con piel, porque se les hicieron trajes especiales para que no haya posible indicio de contagio de coronavirus”.

El programa que se podrá ver de lunes a jueves, tiene la finalidad de demostrar que en el campo deportivo es mejor trabajar en equipo que individualmente, también cada semana se entregará dinero para ayudar a los más necesitados ante la recesión económica provocada por el Covid-19.

“Se persigue fomentar la salud, pero también la unión entre los integrantes de una familia, en este caso de dos equipos que se enfrentarán, porque en la vida no todo es fuerza bruta. Van a pasar por pruebas físicas, de extrema fuerza, hay desafíos en equipo que sortearán con gracia, inteligencia y rapidez mental. Todo esto es tan básico en la vida diaria que tenemos que estar realizándolo constantemente y no sólo es fuerza”.

EN EL MEJOR MOMENTO DE MI CARRERA, DICE MAURICIO BARCELATA

Con este programa, Mauricio Barcelata regresa a la televisión después de permanecer alejado durante cinco meses y medio.

“Me siento mejor que nunca, en el mejor momento físico y de madurez para enfrentar un nuevo reto en televisión, en el mejor momento personal, familiar y laboral. Esto lo voy a reflejar en la pantalla , desde que se nos avisó que ya entraba al aire Guerreros , lo estoy disfrutando desde los ensayos para que todo salga perfecto”.

Barcelata, quien espera que la productora Magda Rodríguez, no lo ponga a realizar pruebas extremas, confió que retorna a la televisión, “con un look diferente, acorde al reality, que aunque no me considero atleta, si me mantengo en buena fuerza, porque no puedo ser una fotografía. Cada proyecto, hay un cambio físico y de imagen”.

Barcelata adelantó que tanto los 20 concursantes divididos en dos equipos, Como los conductores, “estaremos bajo un absoluto control de sanidad en el foro. De entrada, se nos hizo la prueba de Covid-19 y al salir negativos, está la luz verde para grabar en vivo. Nos dan nuestro Kit (cubrebocas, gel antibacterial y mascarilla), se nos toma la temperatura y fuera de hablar con el micrófono, debemos usar el cubrebocas. Trabajaremos bajo las normas que indiquen las autoridades sanitarias”, precisó.