Habla Alejandra Guzmán sobre su caída durante la celebración de la Fundación de Herencia Hispana

El representante de Alejandra Guzmán, Humberto Iturralde, expresó para este medio de comunicación sobre la caída que tuvo la cantante en la celebración estelar de los 35 años de la Fundación de la Herencia Hispana en el Kennedy Center: “Está bien gracias a Dios. Se le zafó la cadera, pues tiene dos de titanio, y por eso se cae, ya están por mandarme un comunicado, inmediatamente que lo reciba se los hago llegar, pero ya está bien”, informó Iturralde, quien finalmente nos hizo llegar el comunicado y audio de la “Reina del Rock”

La cantante expresó en audio: “Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y por mandarme tantas bendiciones, realmente estoy bien, lo que pasó es que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis, y pues a veces puede pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó, quiero que se dejen de preocupar que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita, y que los quiero mucho, y que va haber mucho rock and roll, y no hay fractura, gracias a Dios, besos”.

“Alejandra Guzmán se encuentra estable y bien tras caer durante su actuación en la celebración de los 35 años del Mes de la Herencia Hispana de la Fundación de la Herencia Hispana en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, quien al salir al escenario el público la saludó con una ovación de pie que duró unos minutos.

“La noche del martes 27 de septiembre de 2022 para sorpresa del público, Alejandra Guzmán cayó al escenario durante una electrizante interpretación de su exitosa canción Mala hierba, frente al American Pops Orquesta en la gala de la Fundación de la Herencia Hispana con entradas agotadas en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La Guzmán estaba como siempre dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio. Fue transportada al Hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta, por lo cual ha vuelto a la normalidad aunque un poco sorprendida por lo que sucedió. Agradece a todos sus fans por los miles de buenos deseos y mensajes de preocupación.

La Fundación de la Herencia Hispana espera volver a invitar a Alejandra Guzmán para terminar su presentación en la Gala de 2023 y la cantante espera regresar y ofrecer una actuación aún más inolvidable el próximo año”, finaliza el comunicado.

En las redes sociales se encuentran circulando videos que varios fans lograron tomar en el momento del accidente que ofrecía la famosa de 54 años, y es que mientras se deslizaba sobre el escenario aparentemente algo pasó en su pie que impactó hasta su cadera, por lo que perdió el equilibrio, cayó sobre sus rodillas y se tiró sobre el escenario para recibir atención médica. En un primer momento Alejandra Guzmán tomó con humor el incidente, pero tras percibir que no podía moverse y reincorporarse se disculpó con el público desde el piso porque no podía continuar.

“Ouch, sorry”, dijo con la pista de fondo. Los asistentes llegaron a pensar que todo se trataba de una caída insignificante hasta que el equipo de la Reina de Corazones entró a auxiliarla. De acuerdo con la información circula en redes sociales, Alejandra Guzmán abandonó el lugar en una ambulancia para ser trasladada a un hospital donde finalmente fue revisada por médicos.

DATO

En los últimos años la Reina de corazones se ha sometió a más de 30 cirugías en la cadera por complicaciones en su salud derivadas de un procedimiento estético mal realizado