¡Hoy en Santa Rita! Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Junior H: Cartelera

Teatro del Pueblo: Ricardo Montaner, Mau y Ricky

Inicio: 7 de la tarde

Capacidad para 25 mil personas

Palenque: Junior H

Inicio: 10 de la noche

Capacidad 4,500 asientos numerados

*Horario de Teatro del Pueblo indicado por organizadores de Santa Rita

*Horario de Palenque indicado por plataforma Don Boletón

Información adicional

Feria Santa Rita: del 18 de mayo al 4 de junio

Horario: Abre sus puertas a las 4 de la tarde de jueves a domingo. Lunes, martes y miércoles abre a las 5 de la tarde.

Más eventos: sábados y domingos

Rodeo Horario: 10:00 hasta las 23:00

Lugar: Arena de Rodeo

Pese a que el cantante sudamericano Ricardo Montaner ya tiene experiencia en la Feria de Santa Rita (y muy buena, dado que en el año de 2014 puso de pie al público del Palenque), Mau y Ricky serán debutantes esta noche en el Teatro del Pueblo de la feria más grande del norte de México.

No obstante, el estado grande no les es ajeno del todo, no nada más por lo ya vivido por el mayor del clan venezolano, sino porque, en su momento el dúo juvenil, en compañía de su cuñado Camilo, participaron como coaches en el reality show de La Voz Kids y el chihuahuense Jan Pablo los eligió a ellos en las audiciones.

En aquella ocasión Mau y Ricky consideraron que en Chihuahua hay mucho talento, dada la cantidad de niños que llegaron y se quedaron en aquella competencia.

Por su parte, y famoso por su éxito “Vamos para arriba” Junior H se ha convertido en un referente de la música contemporánea y llega para debutar en tierras chihuahuenses demostrando que tiene más repertorio que sus corridos tumbados.

Sin embargo, su fuerte es este último género, y temas como “El hijo mayor”, “El rescate”, “Fin de semana”, entre otros le han permitido acumular más de 19 de millones de oyentes mensuales en las redes, y esta noche en el Palenque de la fiesta de los chihuahuenses podrán apreciar su enorme talento con un espectacular show.

Con información de Rafael Ochoa.