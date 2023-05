¡Jurassic Park en Chihuahua! Adéntrate a la villa "Caminando con Gigantes" en Santa Rita

Una de las atracciones con que cuenta la Feria Santa Rita en esta edición 2023, es el parque de entretenimiento “Caminando con Gigantes”, donde los niños pueden divertirse con carritos, inflables, alberca de pelotas, resbaladiza, gusanito, entre otras distracciones, tan sólo por la cantidad de 30 pesos.

El encargado de este espectáculo, Carlos Sanabria, habló con este medio de comunicación para dar a conocer en qué consiste y qué es lo que ofrecen a los chihuahuenses a través de este parque con temática de dinosaurios.

“Estamos en la atracción Caminando con Gigantes, la villa jurassica, es un atractivo para niños de 1 a 14 años, que tiene un costo de $30.00 por menor, los infantes de 1 a 4 años entran con papá o mamá; de igual forma, si tenemos un invitado con alguna discapacidad puede entrar con alguno de los padres, los que cuentan con 5 años en adelante pueden ingresar solos y andar libremente por la villa.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

“Dentro de las instalaciones pueden encontrar realidad virtual, realidad aumentada, drones, un inflable que se llama Demoledor para niños de 9 a 13 años, carritos electricos, puente colgado, y algo muy interesante son diversiones totalmente lúdicas, donde los pequeños aparte de estarse divirtiendo al mismo tiempo aprenden.

“Contamos con una réplica del dinosaurio Rex del museo de Chicago, que es igualito al que sale en la película ‘Una noche en el museo’, nos autorizaron hacer esta copia porque les platicamos sobre este proyecto que estamos llevando a cabo en México totalmente para niños y ayudarlos en cuestión informativa.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

“Cabe una de las atracciones donde se encuentra un dinosaurio en esta villa, hay información que indica dónde fue encontrada su osamenta, a qué época pertenece, qué comían, asimismo, dentro de los juegos de tecnología que tenemos hay uno que es un lector de huesos, está muy padre porque tiene un chip cada hueso que encuentra y lo escanean por una pantalla arrojando todo dato en referencia a la pieza, y saca una imagen de cómo era el dinosaurio”, señaló el encargado.

De igual forma, adentro hay una área de cafetería y souvenirs, donde los padres pueden esperar cómodamente mientras sus hijos disfrutan de los juegos y atracciones que hay en la villa “Caminando con Gigantes”,quienes al terminar y salir de las instalaciones reciben un huevo y adentro viene un pequeño dinosaurio de plástico, que al dejarlo en agua por varias horas aumenta de tamaño.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Cabe destacar que al abrir las instalaciones el tiempo de estancia para la diversión es libre, ya que casi no hay concurrencia, sin embargo, al empezar a formarse una fila es cuando proceden a meter bloques de personas con un aforo de 60 cada uno, el cual estará 30 minutos en la villa y puede gozar de todos los atractivos que hay.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Carlos aclaró que la única área que tiene un costo extra es un taller que se llama “Pinta cerámica”, donde pasan los niños a pintar un alcancía, “es con el objetivo de inculcarles el ahorro y valores, donde les enseñamos que si se encuentran un celular o un billete que no es de ellos lo tienen que devolver, dejando esa semillita en los niños diciéndoles ahorra, devuelve lo que no es tuyo, respeta lo que no es tuyo, respeta a tus mayores, nosotros les proporcionamos la figura que ronda entre los 80 a 130 pesos, les damos la pintura y bata para que no se manchen y se llevan su figura”, finalizó el encargado.