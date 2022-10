Inauguran el Palenque de ExpoGan 2022 Polo Urías y La Máquina Norteña

El cantante Polo Urías y La Máquina Norteña salieron en punto de las 12:15 de la noche al redondel del Palenque de ExpoGan 2022 para así dar apertura a este centro de espectáculos, el originario de Ojinaga inició con el tema “No volveré”, con el cual de inmediato el público le respondió efusivamente al hacerle segunda voz y empezar a brindar junto a él levantado las bebidas a lo que correspondía saludando a la gente, y agradecer la presencia del público esa noche.

Antes de iniciar su concierto, accedió hablar con la prensa unos minutos para dar a conocer sus proyectos artísticos / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Antes de iniciar su concierto, accedió hablar con la prensa unos minutos para dar a conocer sus proyectos artísticos, indicando que ya cuenta con dos temas inéditos, y dentro de unas tres semanas saldrá uno de ellos para tener cautivo a sus seguidores, como lo ha hecho durante cinco décadas, asimismo, comentó que entre las canciones que interpretaría esa noche se encontraba la más reciente “Sabiendo quien era yo”, así como de las clásicas “Una aventura” y muchas más.

Mientras era entrevistado por los diferentes medios de comunicación algunas de sus seguidoras y fans que se encontraban en el lugar aprovecharon la oportunidad para sacar los celulares y empezar a grabar, de igual forma la finalizar la conferencia informativa, las admiradoras solicitaron al famoso la foto del recuerdo o selfie a lo que muy accesible complació a los que estaban presentes en ese momento, así que muchas de sus simpatizantes tienen la foto del recuerdo en sus redes sociales.

La agrupación La Máquina Norteña salió con vestimenta pantalón negro y camisa con colores rojo, blanco y negro, con sombreo blanco / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Me siento muy bendecido de que la gente me siga apoyando como lo ha hecho durante estos 48 años, hay que ir evolucionado en la música, pero nunca dejar de lado el cimiento que hemos traído siempre; a veces la gente joven no conoce los temas que yo cantaba desde tiempo atrás, ahorita puedo interpretar una de ellas de hace 40 años y muchos pueden pensar que es algo nuevo, pero no, lo importante e interesante que la música que traemos a impactado en las nuevas generaciones”, expresó Polo Urías.

La agrupación La Máquina Norteña salió con vestimenta pantalón negro y camisa con colores rojo, blanco y negro, con sombreo blanco; de igual forma utilizó casi el mismo atuendo Polo Urías, la diferencia que lo distinguió fue que él usó texana negra y saco negro; el segundo tema de la noche fue “La chancla que yo tiro”, teniendo el mismo efecto en el público, quienes empezaron a cantar junto a él y el grupo, transcurriendo la noche éxito tras éxito, y donde los presentes gozaron de una noche de música con uno de sus favoritos del regional mexicano.