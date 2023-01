¡Intentó bajarle el novio! Actriz recuerda cuando Juan Gabriel le coqueteó a su exnovio

Después de más de 6 años de fallecido, Juan Gabriel sigue dando mucho de que hablar y más allá de sus canciones que serán escuchadas por siempre por los mexicanos, son las anécdotas que dejó en vida las que de vez en cuando lo ponen en el foco mediático.

Y es que recientemente, la actriz Felicia Mercado, reveló una peculiar historia con uno de sus exnovios y el "Divo" de Juárez, pues el cantante habría intentado bajárselo.

¿Juan Gabriel le quiso robar el novio a su su amiga?

Para una entrevista al programa Ventaneando, la actriz hoy de 63 años de edad, contó la curiosa anécdota que tuvo con Juan Gabriel, con quien aseguró tenía una gran amistad.

Felicia Mercado, contó que conoció a Juan Gabriel gracias a que su tío era padrino del cantante y que compartió muchos momentos con el Divo cuando ella era jovencita.

Dijo que para ella fue curioso el descubrir que el interés romántico para Juan Gabriel no era ella, sino el hombre con quien tenía una relación en esos momentos.

“Ya me lo andaba bajando. Le coqueteó y yo dije ‘Si este se deja, entonces no lo necesito, no me conviene, si le gusta estar con Juan Gabriel y conmigo no, yo creo que está en el lugar equivocado, entonces mejor me hago a un lado”, comentó Felicia Mercado sobre la anécdota.

¿Juan Gabriel traicionó a Felicia Mercado?

Pese a que la actriz reconoció que le extrañó mucho que Juan Gabriel coqueteara con con su novio, la realidad es de que esto pudo ser tan solo una broma por parte del fallecido cantante, por lo que lo tomó con un humor.

Felicia Mercado no reveló el nombre de esta persona, quien dijo tampoco accedió al coqueteo de Juan Gabriel y que a la postre su relación no trascendió.

Por su parte, la actriz dijo que recuerda al Divo de Juárez, como una persona muy simpática y agradable, por lo que esa anécdota quedó solo como un momento divertido y no afectó a la amistad entre ambos.

